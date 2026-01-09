Revelan que el nuevo novio de Zaira Nara le fue infiel con otra mujer en un hotel de Italia: los detalles

La relación entre Zaira Nara y el empresario francés Robert Strom parecía avanzar sin sobresaltos, pero en las últimas horas surgió una versión que cambió todo. En el programa Puro Show revelaron que el flamante novio de la modelo habría sido visto con otra mujer en un hotel de Italia, lo que desató rumores de una posible infidelidad.

Zaira Nara y Robert Strom

La información fue dada a conocer por Fernanda Iglesias, quien aseguró que Robert Strom viajó solo a Europa para participar de un importante torneo de polo. Si bien el evento deportivo fue público y verificable, lo que ocurrió después, según la panelista, no lo habría sido tanto y comprometería seriamente la reciente relación con Zaira.

Las posibilidades un de affaire de Robert Strom

Al poner en contexto la situación, Fernanda Iglesias explicó los movimientos del empresario en los últimos días: “Hablamos de él unos días, ahora se volvió a Europa el fin de semana, pasó por Francia y después se fue a Milán a jugar un torneo de cuatro días que se llama Italia Polo Challenge 2026 en Courmayeur”. Hasta ahí, todo parecía normal.

Robert Strom

Sin embargo, la panelista fue por más y lanzó la bomba al aire: “Es un torneo público, lo que no es público es lo que pasó después en el hotel en el que se está alojando Robert Strom”. Según contó, la información le llegó a través de personas que se encontraban en el mismo lugar donde se hospedaba el empresario.

Quién es la mujer con la que habría sido visto

Fernanda Iglesias detalló cómo obtuvo el dato sobre el nuevo novio de Zaira Nara y aportó precisiones que hicieron aún más fuerte la versión: “Tengo conocidos en el hotel, es una pareja, me dicen que lo vieron con una chica rubia”. Lejos de tratarse de un encuentro aislado, la panelista agregó que la escena habría sido bastante elocuente.

Zaira Nara y Robert Strom

“Me dijeron que iban de la mano, que averiguaron quién es la chica, ella es inglesa, estuvieron juntos en el hotel”, afirmó al aire, dejando entrever que el vínculo entre Robert Strom y esta mujer habría sido cercano. Por el momento, no trascendieron imágenes ni pruebas concretas que confirmen el rumor. Mientras tanto, Zaira Nara no se pronunció públicamente sobre esta versión.