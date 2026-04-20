La particular tipo de sanción que hicieron en Gran Hermano Generación Dorada: entraron personas de negro a clausurar espacios

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a tensarse por completo después de una sanción que no pasó inadvertida, no solo por su dureza sino también por la forma en que fue implementada. Esta vez, el castigo no quedó en una advertencia al aire ni en una simple reducción de beneficios.

Así fue la sanción que alteró por completo la rutina en la casa de Gran Hermano

Dos personas vestidas de negro ingresaron a la casa y avanzaron directamente sobre los espacios más queridos por los participantes, el gimnasio y la pileta, para dejarlos clausurados frente a todos. La decisión volvió la sanción mucho más tangible y le dio al castigo un peso distinto, porque ya no quedó solo en un anuncio de la voz de Gran Hermano.

La decisión llegó después de un nuevo grito que vino del exterior que alteró la dinámica del juego. Según explicó la voz de Gran Hermano, varios jugadores volvieron a incumplir el protocolo que obliga a entrar de inmediato cuando se filtra información desde afuera. En el comunicado, el dueño de la casa fue terminante: “Hace pocos días, otro grito del exterior irrumpió en la casa. Lo saben. Y nuevamente algunos jugadores desobedecieron el protocolo”.

Gran Hermano luego remarcó: “Todo aquel que se deje ganar por la curiosidad y permanezca en el jardín más de lo debido comete un grave error” y agregó que también constituía una falta “hacer cualquier mención sobre lo que escucharon”. Ese fue el punto de partida para una sanción colectiva que, según dejó en claro, no le generaba ningún tipo de culpa: “Sepan que no lo lamento en absoluto. Se merecen la decisión que voy a anunciarles”.

Qué otras medidas tomó Gran Hermano tras el anuncio

A partir de ahí, el castigo escaló en varias niveles y empezó a afectar en la rutina diaria de los participantes. “A partir de este momento tienen totalmente prohibido hacer uso de los gimnasios y las piscinas. Estos espacios quedan clausurados por una semana”, fue su primera medida. Después sumó: “Les reduzco a la mitad el presupuesto para la compra que realizarán mañana” y agregó otra restricción sensible: “Durante una semana contarán solo con una hora diaria de agua caliente para ducharse”.

Según la reconstrucción de lo que pasó tras el anuncio, Nazareno Pompei admitió que se había quedado en el patio para intentar escuchar el mensaje que llegaba desde afuera, mientras en la casa ya había preocupación por la comida y por las consecuencias que iba a tener la compra recortada. “Mi abanico de sanciones, señores, es más amplio de lo que imaginan”, concluyó Gran Hermano en su comunicado en forma de advertencia.