Los detalles que alimentan los rumores de romance entre Franco Colapinto y Sofía Solá, la hija de Maru Botana

Franco Colapinto volvió a ser noticia fuera de las pistas luego de protagonizar un nuevo episodio que despertó especulaciones sobre su vida sentimental. Esta vez, el piloto quedó vinculado con Sofía Solá, hija de la reconocida cocinera y conductora Maru Botana, a partir de una serie de interacciones en Instagram.

Así fue el intercambio entre Franco Colapinto y Sofía Solá, la hija de Maru Botana

Franco Colapinto apareció entre las personas que marcaron “me gusta” en dos publicaciones recientes de Sofía Solá, la hija de Maru Botana. Resulta que la joven compartió imágenes y escenas de su vida cotidiana, pero la presencia del corredor de Alpine entre las interacciones no pasó inadvertida para sus seguidores, que rápidamente comenzaron a preguntarse si existe un vínculo entre ambos.

Franco Colapinto//Instagram

La situación tomó todavía más fuerza cuando la influencer reaccionó a un comentario de un usuario que celebró la supuesta aproximación. “¡Bien ahí, Franquito poniendo like! ¡Dale, tiburón!”, escribió un fan del piloto. Lejos de ignorar el mensaje, Solá le dio “me gusta”, un gesto que fue interpretado por muchos como una señal de complicidad y que alimentó las versiones sobre un posible romance.

Like de Franco Colapinto a Sofía Solá, la hija de Maru Botana//Instagram

De todos modos, hasta el momento ni la hija de la jurado de Masterchef Celebrity ni Franco Colapinto confirmaron que exista una relación. Las especulaciones surgieron únicamente a partir de los movimientos que ambos tuvieron en las redes sociales, un terreno que los dos manejan muy bien.

La cercanía de Franco Colapinto y Sofía Solá que aumentan más los rumores de romance

Sofía Solá tiene 21 años y es la hija mayor de Maru Botana y Bernardo Solá. La joven desarrolló una carrera vinculada con el modelaje y el mundo digital, y mantiene una presencia activa en Instagram, donde comparte contenidos relacionados con su trabajo y su vida personal.

Hace algunos meses, la influencer se instaló en Barcelona para impulsar su carrera como modelo y vivir una experiencia independiente fuera de la Argentina. Su llegada a España no estuvo exenta de dificultades. En distintas oportunidades, habló sobre los temores que enfrentó, el desarraigo y las dudas que surgieron durante el proceso de adaptación, temas que incluso llevó a sus sesiones de terapia.

Sofía Solá y Maru Botana//Instagram

Durante sus primeros meses en la ciudad, combinó los castings y las producciones de moda con tareas en el local gastronómico que Maru Botana tiene en Barcelona. Con el tiempo, comenzó a participar en nuevos trabajos y consiguió protagonizar su primera tapa de revista.

La cercanía geográfica también llamó la atención de los usuarios: mientras Sofía reside en Barcelona, Colapinto vive en Madrid, dos ciudades españolas que se encuentran relativamente próximas. Ese dato, sumado a los “likes” y a la respuesta de la joven, fue suficiente para que sus seguidores imaginaran un posible encuentro.

Franco Colapinto//Instagram

No es la primera vez que Franco Colapinto quedó relacionado con una figura conocida a partir de intercambios en redes sociales. En el pasado, se rumoreó de un acercamiento con Nicki Nicole, luego de interactuar en X, más tarde, ambos fueron vistos en el Gran Premio de México, donde la cantante asistió junto a Duki y Bizarrap. También, el corredor fue vinculado con la China Suárez por sus intercambios de Instagram y luego, fueron vistos juntos en Madrid y en una discoteca.