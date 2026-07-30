Los detalles de la grave denuncia contra Thiago Medina: "Su prima se presentó en la comisaría"

Thiago Medina quedó en el centro de la escena luego de que se conociera una grave denuncia en su contra por un presunto abuso sexual. La presentación fue realizada por una prima del ex Gran Hermano, quien actualmente tiene 19 años y aseguró que el hecho ocurrió cuando ella tenía 12, mientras que él contaba con 17 años.

Thiago Medina

La denuncia contra Thiago Medina fue radicada este jueves en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de Virrey del Pino y dio origen a una investigación que ahora deberá avanzar en la Justicia bonaerense. La joven impulsó la acción penal, aunque no solicitó medidas cautelares contra el acusado.

Qué se sabe de la denuncia de Thiago Medina

La información fue dada a conocer por la periodista Pilar Smith en LAM, donde precisó que la denunciante se presentó para formalizar la acusación: "El hecho sucedió cuando tenía 12 años", expresó la panelista al brindar los primeros detalles del caso.

Según trascendió, la causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2, encabezada por el fiscal Juan Pablo Volpicina. Además, interviene la Secretaría de la Mujer de La Matanza, que acompaña las actuaciones vinculadas con la denuncia.

Qué dijo la prima de Thiago Medina

Durante la emisión de LAM también se difundió parte del testimonio de la joven contra Thiago Medina, quien relató su versión de los hechos. "Fue una noche en la que Thiago se quedó a dormir en mi casa. Él estaba jugando con mi hermano a los videojuegos y yo en mi pieza mirando tele. En ese momento, él vino y se acostó conmigo. Ahí pasó todo. Él me dijo que no le contara a nadie porque se iba a armar lío", sostuvo la denunciante.

Thiago Medina

Hasta el momento, Thiago Medina no se pronunció públicamente sobre la denuncia. Mientras tanto, la investigación continuará en el ámbito de la Justicia bonaerense, que deberá determinar las medidas de prueba correspondientes y el avance de la causa. A partir de esas actuaciones, será la Fiscalía la que defina los próximos pasos de la investigación conforme avance el expediente.