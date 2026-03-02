Detuvieron al papá de Thiago Medina por supuesta agresión y amenazas: qué dice la fiscalía

El entorno de Thiago Medina vuelve a quedar en el centro de la escena, esta vez por un nuevo episodio policial que involucra directamente a su padre. Según trascendió en las últimas horas, Julio Ricardo Medina habría sido detenido tras una denuncia por agresión y amenazas radicada por una integrante del grupo familiar.

Thiago Medina

De acuerdo a la información difundida por el periodista German Marcucci, el hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía N°1 especializada en delitos derivados de violencia familiar de La Matanza, que tomó intervención inmediata. Si bien Thiago Medina habría intentado desmentir públicamente la gravedad del episodio, desde el ámbito judicial confirmaron la existencia de actuaciones.

Qué habría ocurrido y cuál es la situación judicial

Según los datos aportados, la denuncia fue presentada por Camila Ayelén Deniz, hijastra del acusado y hermanastra de Thiago. Medina habría sido acusado de lesiones y amenazas en el marco de una situación de tensión en el domicilio familiar.

Thiago Medina

Fuentes del caso indicaron que existía una medida cautelar que le impedía acercarse a la vivienda, la cual había vencido recientemente. Tras un nuevo episodio de conflicto, intervino personal policial de la zona de Virrey del Pino y el hombre fue demorado. Horas más tarde, recuperó la libertad mientras continúa el proceso judicial.

El antecedente que vuelve a mencionarse

No es la primera vez que el padre de Thiago Medina enfrenta una situación similar. En 2022, mientras Thiago se encontraba dentro de la casa más famosa del país, también había sido detenido tras una denuncia por agresión presentada por Camila Deniz.

Thiago Medina

En aquel entonces, el periodista Gustavo Mendez informó que Medina se habría presentado en el domicilio en estado de ebriedad y que fue trasladado a una dependencia policial con intervención de la Secretaría de Género municipal. Ahora, con este nuevo escándalo que rodea a Thiago Medina, será la Justicia la que determine los pasos a seguir.