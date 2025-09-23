Roberto García Moritán reveló detalles del robo en la casa de Pampita: "Hay bastantes indicios"

Roberto García Moritán compartió detalles sobre lo ocurrido en la casa de Pampita, luego del robo que sufrió su casa el fin de semana. En medio de la investigación, el empresario se refirió al avance del caso y a los elementos que están siendo analizados por las autoridades. La vivienda fue violentada, y el ingreso se habría producido por la parte trasera.

Roberto García Moritán rompió el silencio y habló del robo en la casa de Pampita

Roberto García Moritán se refirió por primera vez al robo ocurrido en la casa de Pampita, ubicada en Barrio Parque. El hecho se produjo mientras la modelo se encontraba de viaje en España por compromisos laborales, y fue descubierto al regresar a su domicilio, donde encontró todo revuelto y le faltaban varios objetos.

En las últimas horas, durante el programa de Intrusos (América), el empresario reveló detalles de lo sucedido en la propiedad de Barrio Parque y cómo se encuentra la familia tras el violento hurto. “No tengo mucho para decir y por ahí los detalles que tengo me pidieron que no los diga por secreto de sumario. ”, inició.

A pesar de las restricciones legales, compartió algunos datos que permiten entender el contexto del episodio. “Lo que te puedo decir es que no había nadie en la casa, como punto positivo. Bauti podría haber estado perfectamente y gracias a Dios no estaba”, agregó Roberto García Moritán refiriéndose al primer hijo de Pampita y Benjamín Vicuña.

El ingreso de los delincuentes se habría producido por la parte trasera de la propiedad, y permanecieron allí durante varias horas, revisando cada ambiente. Entre los objetos sustraídos se encuentran dinero en efectivo, joyas, carteras y dispositivos electrónicos. Uno de los elementos más sensibles fue la desaparición de una caja fuerte que contenía teléfonos celulares antiguos con imágenes y videos de Blanca.

Sobre estos detalles del robo, Roberto García Moritán fue claro: “Lo más doloroso que se llevaron fueron las fotos de Blanca; es lo que más duele”. La pérdida de ese material generó un fuerte impacto emocional en la familia, aunque horas más tarde se logró recuperar los dispositivos gracias a la colaboración de terceros. La caja fuerte fue encontrada y devuelta por personas que no aceptaron la recompensa ofrecida.

“Sobre lo demás hay una investigación en curso, creo que hay bastantes indicios y debería haber respuesta dentro de poco”, continuó el político. La denuncia formal se realizó el domingo, una vez que Pampita regresó al país y constató lo ocurrido. La vivienda fue violentada en distintos puntos, y los delincuentes habrían ingresado a la vivienda por la puerta trasera.

