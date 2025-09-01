Juliana Awada fusionó la elegancia y funcionalidad con el bolso twin case para entrenar

Juliana Awada es una de las influencias de la moda más importantes de la Argentina. Con su marca personal, demuestra su estilo único, eligiendo el effortless elegante para lucir todos los días. Con atuendos cómodos, marca la sofisticación de cada evento al que participa y se da lugar de disfrutar de actividades al aire libre. En las últimas horas, fusionó la elegancia y funcionalidad con un bolso de diseño original, que optó para ir a entrenar.

Juliana Awada

El deporte y la moda pueden ser fuertes aliados si así se busca. Juliana Awada no duda en demostrarlo en todas las ocasiones que puede, ya que es una amante del aire libre y las actividades que la conectan con la naturaleza. Ya sea cabalgata, como escalar o caminar entre hermosos paisajes, la ex Primera Dama se permite disfrutar de esos momentos de paz, sin perder su estilo personal. De esta manera, impone las mejores tendencias, incluso en sus días más sporty.

Fue en este contexto que se encontró con un diseño original de bolso que decidió lucirlo, durante uno de sus deportes favoritos. En ocasiones, Awada opta por jugar al tenis, al aire libre y rodeada de amigos. Allí la funcionalidad y comodidad de su look es lo primordial, para poder llevar la raqueta, el agua y todo lo necesario para estar tranquila. En las últimas horas, compartió un posteo en su cuenta de Instagram, donde lució el sportwear ideal para estas ocasiones, y marcó tendencia con el bolso elegido.

Junto a un conjunto total black, una chaqueta verde militar y una gorra de colores terrenales, Juliana Awada llegó a la cancha con el bolso twin case que fusiona elegancia y funcionalidad. Se trata de un diseño de cuero, con vibra deportiva, elegante y original, con un detalle circular que lo convierte en el perfecto para los fanáticos del tenis. Además de ser bolso, tiene un estuche extra para poder guardar la raqueta, y mantener el estilo sofisticado. Éste mismo puede separarse y utilizarse solo el bolso, para diferentes ocasiones campestres.

Los seguidores y expertos fashionistas no tardaron en halagar el conjunto en general y aplaudir la elección del bolso twin case. Juliana Awada es una de las celebridades que invitan a un estilo de vida saludable, donde el deporte y la moda pueden ir de la mano. En todo momento, busca la comodidad a la hora de vestir, sin perder la elegancia que la caracteriza y marca en todos sus looks. Es así como logró fusionar varios estilos para que la acompañen en todas las ocasiones que necesita.

A.E