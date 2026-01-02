viernes 02 de enero del 2026
Los días de Pampita y Benjamín Vicuña en las playas de Uruguay

La modelo y el actor coincidieron con la elección del lugar de sus vacaciones, y sorprendieron a todos.

Pampita y Benjamín Vicuña son de las exparejas con mejor relación, tras su polémica separación. Ambos mantienen contacto en todo momento por sus hijos en común, y no dudan en compartir eventos importantes para el otro. Además, coinciden al momento de buscar lugares para vacacionar, donde encuentren tranquilidad y lujo. Es por eso que ambos eligieron Punta del Este, Uruguay, como el mejor lugar para pasar los próximos meses. Entre familia, amigos y nuevos amores, la modelo y el actor disfrutaron de unos días en la playa. 

Las vacaciones de los famosos en Punta del Este

Pampita: entre las fiestas con Martín Pepa y sus hijos, y la playa relajada

Pampita fue una de las primeras celebridades en llegar a Punta del Este, a finales del 2025, para poder pasar las fiestas entre la playa y el calor. Sin dudarlo, invitó a Martín Pepa a unirse a sus planes, con quien disfrutó de los primero días, la Navidad y el Año Nuevo, además de pasar tiempo con sus cuatro hijos. 

Sin embargo, en los últimos días, se la vio realizar planes en soledad, como estar en la playa bajo el sol, participar del streaming de DirecTV GO, o ir a eventos de moda para reencontrarse con otras celebridades. La prensa, la encontró un día soleado, con un vestido ideal para el verano total white, y el sombrero de su cápsula personal. Allí se la vio en completa soledad, con sus seres cercanos, pero sin los menores de edad ni su actual pareja. 

Benjamín Vicuña: con Anita Espasandin y sus hijos Magnolia y Amancio

Benjamín Vicuña no pasó la Navidad rodeado de sus hijos y su familia. Por el contrario, se unió a la celebración de los seres queridos de su novia, Anita Espasandín. Entre bailes y diversión, pasó unas fiestas diferentes que fueron la previa para unas vacaciones en Punta del Este

La prensa encontró al actor disfrutando de la playa con su pareja, y acompañado de sus dos hijos con la China Suárez, Magnolia y Amancio. Mientras que la actriz regresó para Año Nuevo a Turquía con Mauro Icardi, el actor se quedó en Uruguay donde le dio la bienvenida al 2026, junto a sus personas favoritas. En sus días frente al mar, se divirtió con los menores, jugando en la arena y descansando bajo el sol. 

Si bien no se documentó un encuentro entre Pampita y Benjamín Vicuña, ambas celebridades optaron por disfrutar del lujo de Punta del Este, al igual que otros famosos. Así vivieron diferentes momentos en la playa, pasando de la soledad a la familia, o viceversa. Mientras que la modelo ahora vive sus días tranquilos y sin sus hijos o pareja, el actor comienza sus vacaciones de la mejor manera y con su compañía favorita. 

