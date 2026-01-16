El discurso que la China Suárez le copió a Wanda Nara palabra por palabra

La China Suárez y Wanda Nara siguen enfrentadas pese a estar a kilómetros de distancia y en distintas etapas de su vida. Así como en su momento, sus seguidores se dieron cuenta que lucían looks parecidos, ahora salió a la luz un video que demuestra cierta coincidencia en el relato que ambas brindaron en entrevistas.

Las parecidas y llamativas palabras de Wanda Nara y la China Suárez

Los team Wanda Nara y los team China Suárez siguen más presentes que nunca en el mundo 2.0. Los usuarios no dejan pasar los posteos con indirectas que se tiran de vez en cuando y las coincidencias entre ellas. Tanto es así que, en las últimas horas, en Instagram y X (ex Twitter) surgió un video que combina dos entrevistas y refleja algo muy llamativo: el mismo discurso.

El primero es el de Wanda Nara en el living de Susana Giménez en 2017, cuando aún se encontraba con Mauro Icardi y vivían un matrimonio de ensueño. En aquella nota, la actual conductora de Masterchef Celebrity halagaba al futbolista y aseguraba que era un hombre "que le supo dar tranquilidad y seguridad" en la relación que mantenían. "Si se rompe el foquito de la luz, enseguida me dice 'yo te lo cambio'. Esas cosas", agregó en aquel entonces la modelo sobre el padre de sus hijas, Isabella y Francesca Icardi.

China Suárez y Wanda Nara

Llamativamente, a finales de 2025, cuando la China Suárez habló sobre su romance con el futbolista en el programa de Moria Casán también usaba las mismas palabras. "Lo que me pasó con Mauro fue que él me dio una seguridad que si yo no la hubiese tenido no me hubiese mandado tan de cabeza", manifestó, súper enamorada, la actriz en diálogo con la diva. Luego, sumó un ejemplo que, casualmente, es similar al que brindó Wanda Nara tiempo atrás. "Y me decía qué haces cambiando la bombita de luz, dejá que lo hago yo", contó al describir una situación cotidiana que vivió con Mauro Icardi.

El video que es furor y marca una extraña coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez

Esta similitud que fue encontrada por un usuario de las redes y replicada por miles más se volvió viral, y la periodista Vicky Braier, más conocida como Juariu, decidió compartirlo en sus historias de Instagram. "Chicos qué fuerte", comentó junto a su publicación. Ángel de Brito también quedó impactado y decidió replicarlo en su cuenta, generando así la reacción de sus seguidores.

Estas declaraciones de la China Suárez donde revela que su novio Mauro Icardi le brindó seguridad, y por eso decidió avanzar rápidamente con su vínculo amoroso, y también expone el mismo ejemplo que dio Wanda Nara dejó en evidencia una presunta copia de la actriz hacia la presentadora.

Lo cierto es que los defensores de la artista lo tomaron como una "casualidad" sin importancia mientras que los que apoyan a la modelo creen que se trató de un plan para provocarla y generar repercusiones. De esta manera, el discurso que la China Suárez le copió a Wanda Nara palabra por palabra causó un fuerte revuelo y una lluvia opiniones de todo tipo.