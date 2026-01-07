Wanda Nara se sinceró sobre Mauro Icardi: "No lo veo feliz"

Lo que prometía ser una noche de risas y cocina en MasterChef Celebrity (Telefe) terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la semana. Con Yanina Latorre en reemplazo de Maxi López, una charla con Wanda Nara fue subiendo de temperatura cuando la invitada propuso un juego de preguntas rápidas que, de a poco, fue llevando la conversación del humor al terreno personal. En ese contexto, la empresaria dejó por un rato el rol de conductora y se permitió hablar desde un lugar más íntimo, con una frase que resonó fuerte: “No lo veo feliz”, dijo al referirse a Mauro Icardi.

El intercambio se dio en un clima distendido, pero con la impronta directa que caracteriza a Yanina. Entre chistes, consignas del juego y comentarios filosos, la ex panelista de LAM fue llevando la charla hacia los vínculos del pasado y, especialmente, hacia la relación entre Wanda y el futbolista. Lo que había empezado como una dinámica divertida terminó mutando en una charla sincera, sin vueltas y con momentos de evidente introspección.

Mauro Icardi | Wanda Nara

Wanda Nara y una confesión que sorprendió a todos en MasterChef Celebrity

El clima de la charla cambió cuando Wanda Nara propuso jugar. “Vamos a jugar un juego. Te voy a regalar una pregunta, pero yo tengo la posibilidad de decir ‘paso’”. Yanina Latorre no se la dejó pasar y retrucó rápido: “La posibilidad de decir ‘paso’, no”, marcando desde el arranque que no iba a ser un ping pong liviano. En ese marco, la invitada empezó con consignas más livianas y, sin filtro, disparó: “¿Tenés tensión sexual con Maxi López?”. Wanda reaccionó entre risas y sorpresa: “Nooo. ¿Acá se siente tensión sexual? Te juro que no quedó nada. Cero”, respondió, desactivando cualquier lectura romántica y dejando en claro que ese capítulo está completamente cerrado.

Pero el tono cambió cuando Yanina fue un paso más allá y la llevó al terreno de Mauro Icardi. Al preguntarle si lo veía feliz, Wanda no dudó. “No”, respondió con pausa, y enseguida sumó una frase que terminó de marcar el clima del intercambio: “A mí me da lástima”. No hubo enojo ni reproche, sino una percepción más cercana a la preocupación que al conflicto. Con serenidad, aclaró: “No lo odio. No es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente”, marcando distancia emocional sin caer en el ataque.

Yanina Latorre y las preguntas que no esquivan lo incómodo

El rol de Yanina fue clave para que ese momento saliera a la luz. Fiel a su estilo, no se quedó en la superficie y lanzó sin vueltas: “Decime la posta, ¿no lo ves feliz?”, empujando a Wanda a responder. La conductora aceptó el juego y contestó con naturalidad, incluso cuando el tema tocó fibras sensibles. Ese ida y vuelta entre ambas tuvo momentos divertidos, otros picantes y algunos claramente emotivos.

Ya sobre el final, apareció un último cruce que volvió a encender el estudio. “Ella tiene conmigo un problema de amor-odio”, lanzó Yanina Latorre con ironía. Wanda, rápida y entre risas, le respondió: “Cuidá el lugar de Maxi, por favor, no quiero que me la arruines”, cerrando el intercambio con humor y dejando en claro que, aun en medio de confesiones profundas, el tono cómplice nunca se perdió.

Lo que parecía una entrevista más dentro del formato del programa terminó siendo una confesión inesperada. Wanda Nara, sin máscaras ni discursos armados, habló de lo que siente hoy, de lo que observa y de lo que ya no está. Y con esa frase, simple pero contundente, volvió a poner el foco en una historia que, aunque cambió de capítulo, sigue generando preguntas.