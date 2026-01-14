El inesperado regalo que recibió Wanda Nara en medio de su ruptura con Martín Migueles

La reciente ruptura entre Wanda Nara y Martín Migueles volvió a ubicar a la empresaria en el centro de la escena mediática. Tras varios días de versiones cruzadas, rumores de infidelidad y situaciones incómodas con la prensa, fue la propia conductora quien decidió romper el silencio y explicar cómo atraviesa este momento, marcando distancia del escándalo.

Wanda Nara

Lejos de alimentar conflictos, Wanda Nara eligió un tono sereno y cuidadoso al hablar de su expareja. En un móvil con Intrusos, dejó en claro que la decisión de tomar distancia no estuvo relacionada con una traición, sino con el desgaste que provoca la constante exposición pública que rodea su vida.

Cómo se encuentra Wanda Nara tras la separación

Desde el inicio de la entrevista, Wanda Nara fue contundente al referirse a Martín Migueles: “Yo lo único que te puedo hablar es cosas lindas de él”, aseguró, desmintiendo de manera indirecta las versiones que circularon en los últimos días. Según explicó, el contexto mediático fue determinante: “Cuando me conoció, yo le dije que lamentablemente todo lo que está alrededor mío está muy observado”.

Wanda Nara y Martín Migueles

Consultada por la situación que envuelve a Migueles, Wanda Nara se mostró confiada y tranquila. “No entiendo nada de qué se trata todo eso, pero sé que lo va a aclarar”, expresó, y reafirmó su postura: “Confío ciegamente en él”. Además, remarcó que durante la relación no hubo comportamientos inapropiados: “Conmigo no tuvo jamás una actitud fuera de lugar”.

El gesto que sorprendió a Wanda Nara

En paralelo a sus declaraciones, Wanda Nara compartió en sus historias de Instagram una imagen que no pasó desapercibida. En la foto se ve un pequeño ramo de flores acompañado por una frase simple pero contundente: “Hoy un participante me regaló flores”.

Wanda Nara recibió flores en MasterChef

El gesto despertó especulaciones entre sus seguidores y sumó un matiz diferente a su presente emocional. Sin dar nombres ni mayores explicaciones, Wanda Nara dejó que la imagen hablara por sí sola, mostrando que, pese al momento personal que atraviesa, sigue enfocada en su trabajo y recibiendo muestras de cariño.