La Chilindrina es una de las actrices más queridas de Latinoamérica. Su rol en El Chavo quedó marcado en diversas generaciones, que aún la siguen en la actualidad. Sin embargo, en las últimas horas, generó preocupación a sus seguidores, cuando se dio a conocer que fue internada de urgencia. Una amiga de ella fue la encargada de comunicarlo a los medios de comunicación, y de explicar qué fue lo que le ocurrió y cómo se encuentra ahora.

María Antonieta de las Nieves, o La Chilindrina

¿Por qué La Chilindrina fue internada de urgencia?

María Antonieta de las Nieves marcó a diversas generaciones con su papel de La Chilindrina, en la reconocida novela El Chavo del 8. Sin embargo, en los últimos meses, anunció que decidió dejar la actuación, reflexionando la edad que tiene y todo lo que dejó en el corazón de sus fanáticos. A pesar de esto, es una de las actrices más activas en Instagram, donde cuenta con más de 700 mil seguidores. En las últimas horas, generó preocupación y tuvo que usar sus redes sociales para tranquilizar a todos.

En el medio mexicano TVNotas, y sin revelar su nombre, una amiga de la actriz reveló que, el miércoles 20 de agosto, asustó a sus seres queridos cuando fue internada de urgencia. "La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad", detalló la fuente anónima. Si bien explicó que se encontraba estable, aseguró que las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación. La hija de María Antonieta, Verónica Fernández, confirmó la situación: "Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien".

Ante la preocupación que se generó entre sus seguidores, y los constantes mensajes que se recibían, la actriz decidió compartir un video en su cuenta de Instagram, donde demostraba que se encontraba bien y sonriendo frente a un dibujo que realizó. Tras agradecer por el interés, expresó: "¿Qué tal, amigos? Aquí, como siempre, estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas que me gusta hacer. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como lo estoy pasando yo. Gracias. Los quiero muchísimo".

La Chilindrina se volvió tendencia en redes sociales, tras la noticia de su urgente internación. Sin embargo, logró relajar a todos al mostrarse sonriente y en su hogar, luego del suceso. María Antonieta de las Nieves se ganó el amor y cariño de todos los usuarios por su rol en El Chavo y su buena onda en cada posteo que realiza. A pesar de su salida de la actuación, sigue acumulando fanáticos que están atentos a todas las noticias de ella.

