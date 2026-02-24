La emotiva foto de Cathy Fulop y Ova Sabatini en Italia: "Con el corazón listo para ser abuelos"

A días de la llegada de su primer nieto, Cathy Fulop y Ova Sabatini compartieron una imagen desde Europa que no pasó desapercibida, no solo por el destino elegido, sino por el mensaje que la acompaña. “De la mano en Italia… y con el corazón listo para ser abuelos”, escribió la actriz en sus redes sociales. La frase, corta pero cargada de emoción, resume el presente que atraviesan como familia.

Cathy Fulop y Ova Sabatini, en Italia a la espera de su primer nieto

Fue a fines de 2025 cuando Oriana Sabatini confirmó públicamente su embarazo junto a Paulo Dybala, a través de una publicación en redes sociales que rápidamente generó repercusión. La cantante eligió una imagen íntima, donde se la veía junto al futbolista mostrando su panza, acompañada por un mensaje breve y emotivo que oficializaba la noticia. El posteo no tardó en llenarse de comentarios y reacciones, marcando uno de los anuncios más celebrados del momento. Según trascendió, el bebé nacería en los primeros meses de 2026 en Italia, donde la pareja vive actualmente.

La foto que compartió Catherine desde Italia, en la cuenta regresiva para ser abuelos.

De hecho, la propia Cathy reveló que la fecha estimada sería cercana a marzo, coincidiendo con su cumpleaños, por lo que la modelo y Ova Sabatini viajaron para acompañar de cerca esta etapa clave. En la imagen, ambos se muestran relajados y cómplices, caminando juntos por una calle italiana con construcciones clásicas de fondo. Cathy eligió un look sobrio en tonos neutros, mientras que Ova optó por un estilo más descontracturado con campera inflada. A ese gesto se suma un detalle que potencia el mensaje emocional del posteo: la historia fue acompañada por la canción “Para siempre”, interpretada por su propia hija, lo que refuerza el carácter íntimo del momento.

Oriana Sabatini con Catherina Fulop y Ova Sabatini en Europa.

Cathy Fulop y Ova Sabatini: la emoción por convertirse en abuelos

Al conocerse la noticia, Cathy Fulop expresó su emoción con palabras que reflejan la dimensión del momento. “Soy la abuela más feliz del mundo”, escribió en sus redes. En una entrevista para La Nación, también profundizó sobre lo que significa esta nueva etapa: “¡Felicidad! Te imaginás que estamos muy felices… es fuerte saber que voy a ser abuela”. Además, destacó el recorrido compartido con Ova: “Nuestro amor dio sus frutos”, dijo, al referirse a la familia que construyeron juntos. Sus palabras reflejan no solo la alegría por la llegada de su primer nieto, sino también la carga emocional de una etapa que marca un nuevo comienzo para toda la familia.