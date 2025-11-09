Cuánto cuesta el lujoso regalo de Mauro Icardi a la China Suárez para festejar su primer aniversario

La China Suárez volvió a captar la atención en las redes sociales tras mostrar el nuevo y millonario regalo que Mauro Icardi le hizo con motivo de su primer aniversario de novios. El gesto del futbolista no pasó desapercibido y, una vez más, reavivó la polémica con Wanda Nara, quien días atrás le había dedicado un fuerte mensaje en Instagram.

China Suárez y Mauro Icardi

Cuál es el costo del lujoso regalo que le dio Mauro Icardi a la China Suárez por su primer aniversario

En las últimas horas, la actriz compartió una historia en su perfil donde se la ve abriendo una elegante caja color naranja de Hermès, una de las marcas más exclusivas del mundo. Dentro del paquete se encontraba un Bolso Birkin 25, confeccionado en cuero Togo negro con herrajes en oro mate, un verdadero ícono del lujo. “¿Podré tener un novio más generoso y lindo?”, escribió la China junto a un emoji de corazón, dejando ver su emoción ante el costoso obsequio.

El regalo que le dio Mauro Icardi a la China Suárez por su primer aniversario

En el video que publicó, se la escucha exclamar: “No puede ser más linda”, mientras muestra la cartera desde distintos ángulos y revela que el accesorio fue enviado directamente desde Milán, Italia. El detalle no es menor, ya que este tipo de bolsos suelen ser fabricados por encargo y con lista de espera de varios meses, lo que resalta el nivel de exclusividad del presente.

En cuanto a su valor, distintos sitios especializados estiman que el modelo Birkin 25 en cuero Togo negro con herrajes dorados puede costar entre 25 mil y 35 mil euros, lo que equivale a unos 50 millones de pesos argentinos, dependiendo de su estado, año y origen. Este tipo de piezas, además de ser un símbolo de estatus, se consideran una inversión, ya que su valor suele aumentar con el tiempo.

El ostentoso regalo llega tan solo unos días después de que Wanda Nara estallara públicamente contra la actriz. La conductora de MasterChef Celebrity había lanzado un duro mensaje en sus redes luego de que Suárez mostrara otra cartera de diseñador, también atribuida a Icardi, a pocas horas del cumpleaños de una de sus hijas. “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá?”, escribió la empresaria, desatando una nueva ola de cruces mediáticos.

Mientras tanto, la China Suárez parece ignorar las críticas y disfruta de su romance con el delantero del Galatasaray, que suele agasajarla. Entre regalos de lujo, viajes y demostraciones públicas de cariño, la pareja continúa afianzando su relación pese a las controversias que los rodean.

F.A