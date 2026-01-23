El accidente que sufrió Marcela Tauro minutos antes de ir al aire: “Estoy viva, no sé si pueda caminar"

El inicio de Intrusos de este viernes tuvo un momento inesperado que sorprendió tanto a los televidentes como a sus propios compañeros. Marcela Tauro contó en vivo que había sufrido un accidente apenas minutos antes de salir al aire.

Marcela Tauro

Todo comenzó de manera distendida, cuando Adrián Pallares destacó el look de sus compañeras. Ante la pregunta sobre a quién había que agradecerle, Marcela Tauro respondió sin dudar: “a la vida primero”, dando paso a un relato que rápidamente cambió el tono del arranque del programa.

El inoportuno accidente que vivió Marcela Tauro

Fue el propio Adrián Pallares quien le dio el pie para que explicara lo sucedido. Sin vueltas, Marcela Tauro relató: “vamos a contar. me caí recién cuando bajaba la escalera”. Según explicó, el accidente ocurrió instantes antes de comenzar el programa, cuando perdió el equilibrio y terminó lastimada.

Marcela Tauro

“me caí y me torcí la pierna… me duele”, agregó la periodista, intentando mantener el humor a pesar del mal momento. Incluso, entre risas y preocupación, lanzó una frase que resumió la situación: “estoy viva, no sé si puedo caminar”. El golpe también le impidió cumplir con una de sus rutinas habituales: “entonces no pude hacer la foto del look”, comentó.

El incómodo momento que vivió Marcela Tauro

En medio de las denuncias internacionales que involucran a Julio Iglesias, recientemente Marcela Tauro también decidió compartir una experiencia personal que vivió años atrás durante una entrevista con el cantante. El hecho ocurrió en San Pablo, cuando realizaba una nota para Revista Gente: “fue en una nota en san pablo. hacía tres días que estábamos pidiéndole la nota, él se iba y dijo: ‘tengo una hora’”, recordó.

Marcela Tauro y Julio Iglesias

Tras finalizar la entrevista, el episodio la dejó completamente desconcertada: “cuando termina la nota, le dice al fotógrafo: ‘bueno’. me agarra a mí, me da un pico y me sienta en la falda”. Marcela Tauro fue clara al expresar cómo se sintió en ese momento: “en ese momento yo era joven y te incomoda”. Además, remarcó que no fue un hecho aislado, pues todas las periodistas que habían asistido al evento habían pasado por una situación similar con el cantante.