Máxima preocupación por la salud de Oscar "Negro" González Oro: "Muy cerca de mi ocaso"

En las últimas horas, Oscar “El Negro” González Oro generó preocupación en redes sociales tras realizar tres posteos sumamente reflexivos en torno a la existencoia del ser humano. Sin agregar ninguna clase de comentario adicional, el periodista dejó que estas frases penetren en los usuarios, quienes identificaron un cierto grado de melancolía y tristeza en él. No obstante, esta no sería la primera vez que generaría un malestar cibernético de esta índole ya que años atrás, realizó una acción similar despertando las alarmas.

Los mensajes de Oscar "Negro" González Oro que alertaron a sus fans

Sin ninguna clase de contexto ni explicación alguna, Oscar “Negro” González Oro apareció en su cuenta personal de Instagram con un mensaje que resonó con fuerza en los oídos de su audiencia. En concreto, estas palabras fueron tomadas como un acto de despedida: “Sé que mi nombre resonará en oídos queridos, ustedes, con la perfección de una imagen y también sé que a veces dejará de ser un nombre y ser un par de palabras sin sentido”. En esta línea, el texto sugirió: “No dejen que eso pase. Díganlo una vez por día. Recibí mucho a lo largo de esta vida. Ustedes me hicieron vivir enteramente. La carne y la gran alma. Gracias por todo y también les di casi todo lo que tenía”.

Negro González Oro | Instagram

No conforme con este pensamiento, recurrió a un poema de Amado Nervo donde habla del balance de la vida y la introspección, aceptando los desafíos que se presentan en el camino de la existencia. “Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida ni trabajos injustos ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi oscuro camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino”.

Minutos más tarde, citó al célebre psicólogo Viktor Frankl para mostrar cómo vive en la actualidad: “Vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez se hubiera sobrado tan desacertadamente como ahora estás de obrar”. Cuando se creía que su actividad virtual iba a terminar, sumó un fragmento de Francis Calam

“Pidió perdón a sus hijos por morir tan despacio, por los minutos que pasé al sueño, por el sueño y la muerte, esos dos tesoros ocultos, por los íntimos dones que no enumero, por la música misteriosa forma del tiempo”.

Negro González Oro | Instagram

Las respercusiones de los posteos de Oscar "Negro" González Oro

Ante los sorpresivos posteos de Oscar "Negro" González Oro, sus seguidores comenzaron a brindarle ánimos. Frases tales como: “Que profundo. Me preocupa hoy lo que estas sintiendo”: “Por favor, Oscar no estes triste vamos que te necesitamos”; y “Fuerza Negro a no aflojar, esas palabras son tristes y duelen. Abrazo grande”, fueron algunas de las que se pudieron ver en su caja de comentarios.

En contraposición, este arrebato literario del comunicador presenta una serie de antecedentes. Años atrás, había publicado en su perfil frases similares, por lo que los periodistas habían insinuado que se trataba de un conflicto familiar que había mantenido con sus hijos y el salto a la vejez. Sin embargo, fue él mismo que desmitificó estas teorías y aclaró: "Estoy muy bien. No todo lo que publico tiene que ver conmigo. La mayoría son frases de gente a la cual admiro. Gracias".

Negro González Oro | Instagram

Una vez más, Oscar "Negro" González Oro levantó las sospechas en la famosa red social de la camarita de que algo en su privacidad no andaría bien, motivo que lo tendría envuelto en la nostalgia y en la tristeza absoluta. Hasta el momento, el presentador no salió a brindar explicaciones del porqué de sus posteos dejando al libre albedrío las interpretaciones de los mensajes reflexivos que deslizó. En paralelo, se estima que el batallar contra la diabetes lo lleva al limbo de enfrentarse a diario con sus propios límites repercutiendo de lleno en el plano no sólo físico, sino también, emocional.

NB