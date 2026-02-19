Wanda Nara y Maxi López son una de las duplas del momento. Desde la participación del exfutbolista en MasterChef Celebrity (Telefe) junto a su exesposa y conductora del certamen de cocina, la expareja logró olvidar los problemas del pasado y hacerle frente a una nueva etapa de su vínculo como padres de tres adolescentes y, además, como socios. Sin embargo, el filin en la pantalla logró conquistar a los espectadores, aunque de vez en cuando, la empresaria no duda en revelar algunas de las intimidades cuando estaban casados.

Wanda Nara recordó una divertida anécdota junto a Maxi López

MasterChef Celebrity se convirtió en el escenario ideal para que Wanda Nara y Maxi López se conviertan en una de las duplas televisivas más graciosas y explosivas del último tiempo. Sus idas y vueltas constantes, con bromas y paso de facturas constantes al aire, hicieron de su vínculo un verdadero reality. En este marco, en la última emisión del ciclo de cocina de Telefe, la presentadora aprovechó la temática propuesta por el jurado para recordar cómo fue la vez que contrató a un detective privado para seguir al papá de Valentino, Constantino y Benedicto.

Wanda Nara y Maxi López | Instagram

“Hoy tengo detectives y voy a descubrir todo lo que falta. Maxi, ¿alguna vez contrataste detectives?”. Entre risas, Maxi disparó: “No, vos contrataste detectives. Lo que pasa es que se dormían en el camino”. Ante la sorpresa de Damián Betular, Wanda expresó: "Yo contraté detectives en Sicilia, era donde estaba el culpable", lanzó la mediática rubia que se encontraba sobre su pastilla de conducción.

Risueña, recordó cómo fue que se contactó con un investigador privado para seguir a López mientras ella participaba de El bailando por un sueño en Argentina en 2011. No obstante, el hombre, se topó con una gran dificultad: alcanzar al objetivo y, sobre todo, mantenerse despierto. “Pero tenía un 500 y el implicado tenía una Ferrari. Entonces nunca se encontraban. Era como Andy (Chango) mi detective, era medio lento", bromeó.

Las hazañas de Wanda Nara para encontrar infraganti a Maxi López

Años atrás, Wanda Nara había contado cómo fue que contrató a un detective privado para seguir los rastros de Maxi López mientras ella se encontraba de este lado del continente y él en Sicilia. "Usaba diferentes cambios de ropa para que Maxi no se avive. Me enteré cosas que no sabía como por ejemplo que van muchas chicas a los entrenamientos y que los persiguen con sus autos", contó en aquel entonces a Marcelo Tinelli.

En aquel entonces, la exconcursante detalló: “Yo en Italia tenía una persona, con la esposa de otro jugador, que seguía a los maridos”. Asimismo, expuso cómo fue la logística y el mecanismo de vigilancia: “Ella tenía una empresa y lo seguía. Dorothy se llamaba y era una señora grande, que yo tenía viviendo en mi casa". Finalmente, segura de haber hecho lo correcto, remató: “Me enteré cosas que no sabía como por ejemplo que van muchas chicas a los entrenamientos y que los persiguen con sus autos”.

Wanda Nara con Marcelo Tinelli | Twitter

Esta etapa de su primer matrimonio estuvo atravesada por celos, engaños y sospechas de Wanda Nara a Maxi López. Lo que en su momento fueron momentos de tensión y conflictos constantes entre ambos, hoy queda registrado como divertidas anécdotas entre ambos, quienes supieron dejar atrás el pasado para abocarse a construir un presente distinto llegando, incluso, a considerarse como hermanos.

NB