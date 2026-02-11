La jugada de Moria Casán que puso nerviosos a Telefe y Georgina Barbarossa

Por estas horas, el clima en la televisión argentina está más espeso que nunca. En medio de la incertidumbre que rodea al futuro de Nancy Pazos en Telefe, una movida silenciosa pero letal de Moria Casán encendió todas las alarmas en los pasillos del canal de las pelotas… y también en el camarín de Georgina Barbarossa.

La historia comenzó con un dato que se deslizó en Intrusos (América TV) y que rápidamente se convirtió en bomba: mientras Nancy todavía no firmó su contrato para seguir en A la Barbarossa, la One ya habría activado su radar. ¿El objetivo? Tenerla como invitada estelar en su programa de El Trece y convertir esa entrevista en un misil directo a la competencia.

Nancy Pazos, el botín más codiciado de la mañana

El panorama es incierto. Adrián Pallares fue contundente: “No hay buenas noticias por ahora siendo miércoles para Nancy Pazos”. La periodista, que incluso protagonizó una impactante protesta encadenada frente al Congreso contra la reforma laboral, todavía no sabe cuál será su destino televisivo en 2026.

Nancy Pazos

El problema no sería menor. Según reveló Marcela Tauro, el tema económico estaría trabando la negociación: “Pidió mucha plata y ahora tendrían que volver a negociar eso”. Un detalle nada menor en tiempos donde cada punto de rating se mide como oro.

Sin embargo, Georgina no se rinde. “La llama todos los días, la quiere en su equipo”, aseguraron al aire. La conductora apuesta a mantener su panel histórico, justo cuando Analía Franchín regresa y reordena el tablero del programa. Pero ahí es donde aparece Moria.

La jugada maestra de la One

Con la precisión de una estratega mediática, Moria Casán se habría comunicado directamente con Nancy Pazos para ofrecerle una entrevista “de mujer a mujer” apenas regrese de vacaciones. Un concepto que, viniendo de la One, nunca es inocente.

Moria Casán

Porque si algo demostró Moria en los últimos meses es que sabe convertir una charla en un espectáculo. Lo hizo con la China Suárez, en una entrevista que tocó todos los temas sensibles: Mauro Icardi, Benjamín Vicuña, Wanda Nara… y que logró picos de 3.8 puntos de rating. Aunque no le alcanzó para superar a Georgina —que marcó 4.5—, dejó claro que puede pisarle los talones cuando quiere.

¿El mensaje implícito? Si Nancy no arregla con Telefe, el sillón de Moria podría convertirse en su nueva vidriera. “Si no arregla su situación, en 3, 2, 1 podría estar sentada en el programa de Moria”, deslizó Pallares, alimentando la especulación.

Después de ganarle en rating a la entrevista de la China, Georgina Barbarossa no dejó pasar la oportunidad y celebró públicamente en X: “Gracias por acompañarme todas las mañanas hace más de 3 años”. Un mensaje amable en apariencia… pero con un dejo competitivo innegable.

Georgina Barbarossa

En Telefe saben que Moria juega fuerte. No necesita ganar siempre: le alcanza con instalar agenda, tensionar contratos y sembrar dudas. Y en este contexto, Nancy Pazos es mucho más que una panelista: es una pieza estratégica.

¿Estamos ante una simple invitación televisiva o frente al primer paso de un pase bomba? En un año donde cada movimiento redefine el mapa de la pantalla chica, la One parece haber hecho una jugada quirúrgica. Y si algo dejó claro Moria Casán a lo largo de su carrera es que nunca mueve una ficha sin calcular el impacto. La mañana está en guerra. Y recién empieza.

AM