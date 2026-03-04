El Chino Darín y Úrsula Corberó mostraron la última foto que se sacaron "antes de ser tres"

Siempre discretos con su vida privada, el Chino Darín y Úrsula Corberó han sabido mantener su historia lejos de los flashes. Aunque ambos son figuras internacionales y construyeron carreras sólidas en cine y televisión, eligieron preservar los momentos más personales.

Úrsula Corberó y el Chino Darín

Por eso llamó la atención que Úrsula Corberó decidiera abrir una pequeña ventana al pasado y compartir en Instagram una serie de fotos inéditas tomadas durante su embarazo. La publicación estuvo acompañada por una frase breve pero contundente: “Antes de ser tres”, en clara referencia al tiempo previo a la llegada de su hijo.

Un recuerdo íntimo y cargado de ternura

En una de las imágenes, Úrsula Corberó aparece recostada sobre una cama, con ropa interior blanca y su panza de embarazo al descubierto. La escena, de estética simple y luz tenue, transmite intimidad y serenidad, lejos de cualquier producción ostentosa.

Úrsula Corberó y el Chino Darín

Otras de las fotografías la muestran junto al Chino Darín, quien la abraza y acaricia su barriga. La publicación no tardó en llenarse de reacciones. Entre los comentarios se destacó el del actor Arón Piper, quien dejó un emoji enamorado, sumándose a los miles de mensajes que celebraban la nueva etapa de la pareja.

Una historia que ahora es de tres

El recuerdo cobra aún más fuerza porque llega después del nacimiento de su hijo Dante, un acontecimiento que también manejaron con discreción. Si bien la noticia fue confirmada tiempo atrás, el Chino Darín y Úrsula Corberó eligieron compartir los detalles con cautela, manteniendo el foco en su intimidad familiar.



Úrsula Corberó y el Chino Darín

Con esta última imagen y la frase “antes de ser tres”, Úrsula Corberó y el Chino Darín evocaron el instante previo al gran cambio. Sin estridencias ni grandes anuncios, la publicación se presentó como un gesto sincero hacia sus seguidores, reafirmando una relación que, pese al éxito internacional continúa construyéndose desde un perfil bajo y auténtico.