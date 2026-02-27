El exabrupto físico de Analía Franchín contra Georgina Barbarossa en vivo: "Me lastimaste"

El clima distendido de A la Barbarossa (Telefe) fluía como cualquier otra mañana hasta que, en cuestión de segundos, todo dio un giro inesperado. Analía Franchín protagonizó un momento que nadie vio venir y que dejó a todo el estudio en shock. Mientras Georgina Barbarossa avanzaba con el programa, la panelista se levantó de su silla y, sin demasiado aviso, le dio un golpe en la cabeza con una lapicera. Según explicaría después, su intención era espantar algo que había visto cerca de la conductora. Pero, en vivo y sin contexto, la escena se sintió bastante más intensa de lo que probablemente quiso ser.

Analía Franchín y Georgina Barbarossa: el momento del golpe que sorprendió a todos

La reacción de Georgina Barbasossa fue inmediata y, fiel a su estilo, sin filtro. “¿Pero sos tarada?”, lanzó, entre sorprendida y molesta, tratando de entender qué acababa de pasar. El momento, que arrancó como un supuesto gesto espontáneo, rápidamente se volvió incómodo. “¿Pero cómo me vas a pegar?”, agregó la conductora, marcando claramente que no le había caído nada bien. Incluso, según reconstruyeron en el programa, hubo advertencias previas como un “¡No, no, no!” desde el panel antes del golpe . En el estudio se mezclaron risas nerviosas, caras de confusión y miradas cómplices que intentaban comprender la situación.

Georgina Barbarossa

Franchín, por su parte, intentó salir del paso como pudo. Explicó que había visto algo, aparentemente un insecto, y que reaccionó sin pensar demasiado. No sería la primera vez que justificaba así este tipo de reacción: en otra situación similar en el 2023 llegó a decir “tenías un moscardón horrible” . Sin embargo, el argumento no terminó de convencer del todo en el momento. Fue ahí cuando Georgina cerró la escena con una frase que ya es viral: “Me lastimaste, estúpida”. Más allá del tono, quedó claro que el golpe no había sido tan liviano como parecía.

Analía Franchín y Georgina Barbarossa: disculpas, beso y un momento viral

Con el aire todavía cargado, Franchín decidió dar un paso más y se levantó para acercarse a la conductora. A modo de disculpa, intentó bajar la tensión con un beso en la mejilla de Georgina, buscando recomponer el vínculo en pleno vivo. El gesto ayudó a aflojar el clima y, entre risas, el episodio empezó a perder dramatismo. Incluso la propia Analía se mostró más relajada y reconoció que se le había ido la mano.

Georgina, profesional, siguió adelante con el programa, aunque sin dejar pasar del todo el momento. Como era de esperarse, el clip no tardó en viralizarse en redes . Algunos lo tomaron como un blooper divertido típico de la tele en vivo. Otros, en cambio, señalaron que hay límites que no deberían cruzarse, ni siquiera en tono de broma. Lo cierto es que, entre risas, enojo y sorpresa.