El homenaje de Nancy Dupláa a su mamá, con sus hijos como protagonistas

A un año de la muerte de su madre, Elsa Quatrocchi, Nancy Dupláa decidió recordarla con un emotivo homenaje a través de sus redes sociales. La actriz abrió el álbum familiar y compartió distintas fotografías que recorren la vida de quien siempre mantuvo un perfil bajo, pero ocupó un lugar central en su historia personal y en la de toda su familia.

El homenaje de Nancy Dupláa a su madre

Las publicaciones estuvieron acompañadas por la canción De Parto, de Joan Manuel Serrat, y comenzaron con un mensaje breve, pero significativo: "Ya un año, mamita", junto a un corazón. A partir de allí, Nancy Dupláa mostró imágenes de distintas etapas de la vida de su madre, muchas de ellas con sus nietos como protagonistas, reflejando el estrecho vínculo que mantenía con la familia.

Los recuerdos de Nancy Dupláa con su madre, Elsa Quatrocchi

Entre las fotografías compartidas por Nancy Dupláa se destacó una imagen en blanco y negro de Elsa Quatrocchi durante su juventud. Junto a esa postal, la actriz escribió: "La más linda", acompañando el mensaje con un corazón rojo.

Nancy Dupláa recordó a su madre

El homenaje también incluyó una fotografía en la que Elsa Quatrocchi aparece abrazada por dos de sus nietos, una imagen en la que Nancy Dupláa etiquetó a Luca Martín, su hijo mayor. Además, compartió otra postal más reciente en la que su madre posa sonriente junto a una de sus nietas y otra integrante de la familia, dejando en evidencia el lugar que ocupaba dentro de varias generaciones.

El recuerdo de Elsa Quatrocchi

Elsa Quatrocchi falleció en julio de 2025, luego de atravesar un delicado cuadro de salud. Días antes de su muerte, Pablo Echarri, esposo de Nancy Dupláa, le había dedicado unas sentidas palabras durante la ceremonia de los Martín Fierro de Teatro, donde pidió públicamente fuerzas para quien definió como una persona muy importante para toda la familia.

Los recuerdos de Nancy Dupláa

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, Nancy Dupláa la despidió con una fotografía de Elsa durante su etapa como enfermera y un mensaje de agradecimiento. En ese momento también se sumaron su nieto Luca Martín y Matías Martin, expareja de la actriz, quienes compartieron emotivas palabras para recordar a una mujer que, pese a mantenerse siempre alejada de la exposición pública, dejó una profunda huella en todos los que la rodeaban.