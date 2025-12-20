Así es el hotel de Zaira Nara y sus hijos en José Ignacio: moderno, luminoso y con bañera estilo wabi-sabi

Zaira Nara reapareció en las redes sociales, luego de ser atendida de urgencia al volver de Europa, y compartió la soñada estadía que disfruta junto a sus hijos, Malaika y Viggo, fruto de su relación pasada con Jakob Von Plessen, en José Ignacio. Mediante unas fotos, la modelo dejó ver el hotel donde se hospeda y lo bien que la están pasando en el país vecino.

La increíble decoración del hotel que eligió Zaira Nara para vacacionar con sus hijos en Uruguay

Zaira Nara pasó por un momento de mucha preocupación. Durante su viaje a Europa, la modelo contó que se sintió mal y que por eso al regresar a Buenos Aires decidió recibir atención médica. Afortunadamente, se trató de un simple susto por lo que la conductora no pospuso su viaje a Uruguay con sus hijos, donde pasa unos días a pura diversión y descanso tras un año repleto de compromisos laborales.

A través de su cuenta de Instagram, mostró la intimidad de su hospedaje y escribió: "En Casa Chic todo es más lindo. Gracias por recibirnos en su casa de José Ignacio". A las pocas horas, sus fotos cosecharon una lluvia de "likes" y halagos por parte de sus miles de seguidores. Si bien sus fotos en bikini bicolor, blanca y verde, llamaron la atención también lo hicieron las imágenes donde dejaba ver el complejo donde pasa su estadía.

El edificio cuenta con dos plantas y una arquitectura contemporánea y luminosa, de líneas simples y estética minimalista. Sus paredes blancas con estructuras de madera grisácea enmarcan balcones y galerías, generando un equilibrio armónico entre lo actual y lo natural. Además, sus grandes ventanales refuerzan la sensación de amplitud y permiten una conexión constante con el exterior.

El jardín que rodea el sitio mantiene un aire despojado que invita al descanso y está cuidadosamente decorado con canteros de hortensias en tonos pastel. Allí también se encuentra una piscina, ideal para refrescarse en los días de temperaturas elevadas. Asimismo, este hotel tiene dos balcones que permiten una vista panorámica de los espacios verdes que se encuentran alrededor y disfrutar de la calma que caracteriza a la zona.

En su álbum de fotos, Zaira Nara dejó ver la alegría de su hijo Viggo, fruto de su relación pasada con Jakob Von Plessen, de estar vacacionando en suelo uruguayo. En la postal, el pequeño corre feliz por la arena con un conjunto deportivo de camiseta de Argentina y short azul.

Por otro lado, en sus historias de Instagram, subió una imagen del exclusivo baño que posee su habitación. El diseño de este ambiente prioriza la calma y el contacto con la luz, donde la protagonista absoluta es la bañera de líneas orgánicas y terminación mate, ubicada frente a un gran ventanal con cortinas translúcidas en tono nude.

Según se puede observar, el piso se encuentra revestido con pequeñas piezas en tonos piedra, que aporta un sutil aire rústico. Este toilette se caracteriza por su fuerte impronta orgánica y lleva un estilo wabi-sabi, una estética japonesa que celebra la belleza de la imperfección y la simplicidad, encontrando armonía en lo natural, lo rústico y lo desgastado por el tiempo, utilizando materiales orgánicos, colores neutros y texturas.

Zaira Nara fue internada de urgencia: "El cuerpo pide parar"

En las últimas horas, Zaira Nara utilizó las redes sociales para informar el preocupante momento que atravesó tras regresar a la Argentina tras un viaje por Europa, por el que debió recibir atención de profesionales de la salud, mostrándose desde un establecimiento médico ante sus seguidores.

La modelo suele mostrar en Instagram los distintos momentos de sus días, entre jornada laborales, viajes y momento en familia, pero el martes 16 de diciembre por la noche sorprendió a sus seguidores al mostrarse desde un hospital. Por la noche del martes, la nueva emisión de MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo una gran sorpresa: la presencia de Zaira Nara.

La modelo se presentó en los estudios para reemplazar a su hermana en medio del programa, despidiendo a Wanda Nara y tomando el mando de la conducción en la última etapa del programa del día. Sin embargo, cabe aclarar que este episodio fue grabado previo a lo ocurrido.

Por esta razón, Zaira Nara, quien atravesaba un complicado cuadro de salud, relató en su cuenta de Instagram: "No sé si fue algo que comí, o algún virus, pero viajé a Europa por 4 días y estuve sintiéndome muy mal". La modelo recientemente regresó de España donde participó de la prestigiosa entrega de los premios Ídolo.

Por este motivo, luego de un gran malestar, decidió acudir a atención profesional y debió recibir un tratamiento que la mantuvo en observación en una entidad de salud. "Por suerte hoy en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor, a veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias", indicó. Sin embargo, llevó tranquilidad a sus seguidores y señaló que al momento de su publicación ya se encontraba en su casa junto a sus hijos y con la compañía de su madre.