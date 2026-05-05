Marta Fort reveló la cantidad de dólares que gasta en una noche en el boliche

El asunto salió a la luz en el programa “Resto del mundo” (eltrece), donde Marta Fort y Federico Bal estaban compartiendo sus experiencias en Miami. La conversación dio un giro inesperado cuando el conductor le preguntó a la hija de Ricardo Fort cuánto dinero suele gastar en esas noches de fiesta. La respuesta fue impactante.

Marta Fort: vida millonaria y glamour

Desde su aparición en los medios, Marta Fort se ha caracterizado por su estilo de vida lujoso y su pasión por las fiestas. La hija del recordado empresario Ricardo Fort ha sabido mantener su imagen de joven amante del entretenimiento y la diversión, incluso en medio de la atención mediática que genera cada una de sus acciones.

Marta Fort//Instagram

Durante su paso por Miami, Marta no solo recorrió lugares turísticos, sino que también participó en eventos exclusivos en los boliches más famosos de la ciudad. Su presencia en estos sitios siempre genera revuelo, ya que su manera de gastar y divertirse parece ser de otro nivel. La joven declaró en varias ocasiones que su presupuesto para salir de noche puede alcanzar cifras millonarias, y ahora, con su reciente revelación, esa afirmación toma un nuevo significado.

Cuánto dólares gasta Marta Fort en una noche

Federico Bal le preguntó a Marta Fort cuánto dinero suele gastar en esas noches de fiesta. La respuesta fue impactante: “Y ayer gasté 3 lucas, me abaraté un poco”, afirmó la joven, haciendo referencia a que desembolsó unos 3 mil dólares en una sola noche, lo que equivale aproximadamente a más de 4 millones de pesos según el valor del dólar blue del día.

Marta Fort//Instagram

Al escuchar la suma de dinero que Marta Fort gasta en una noche, Federico Bal no dudó en evitar expresar su sorpresa. “Para los números que maneja Martita Fort por noche, tampoco es una locura”, comentó el actor, intentando poner en contexto la magnitud de los gastos de la joven.

Marta Fort//Instagram

Marta Fort explicó que sus gastos están relacionados con la elección de lugares exclusivos y la experiencia de disfrutar de la mejor gastronomía y entretenimiento en Miami. “Me gusta vivir la vida a pleno y, si puedo gastar en eso, ¿por qué no?”, afirmó con naturalidad.