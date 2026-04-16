Wanda Nara le hizo una broma a su hijo Valentino López y terminó llorando: "El drama es total"

Wanda Nara sorprendió con una escena familiar que comenzó como un simple juego y terminó con un inesperado desenlace entre lágrimas. La empresaria mostró un momento con su Valentino López, su primer hijo, que rápidamente se convirtió en tema de conversación. La secuencia mostró un intercambio que dejó ver el vínculo que los une.

Wanda Nara terminó llorando tras una broma que le hizo a su hijo Valentino López

Wanda Nara protagonizó un particular episodio junto a Valentino López que llamó la atención por la naturalidad con la que se desarrolló. Lo que empezó como una broma terminó con una combinación de llantos y risas entre madre e hijo. El encuentro se transformó en una escena que capturó la atención por su espontaneidad y por su desenlace inesperado.

Wanda Nara y Valentino López

En las últimas horas, la reconocida empresaria volvió a sorprender a sus seguidores con un divertido episodio familiar que rápidamente generó una ola de comentarios. A través de sus redes sociales, compartió un video con el mayor de sus hijos, fruto de su relación con Maxi López, donde una situación que inició como chiste terminó en abrazos y llanto.

La grabación que posteó Wanda Nara mostró a Valentino López sentado en el living de su casa, vestido con el uniforme de River Plate, mientras su madre lo enfrenta con un gesto de aparente preocupación. “Cuando te dejan de seguir y el drama es total”, se lee en la primera parte del clip que dio inicio a la inesperada escena entre ambos.

Con cara de desentendimiento, el futbolista responde con una expresión simple, sin entender del todo la situación: “¿Es para llorar?”. Por su parte, la presentadora, fiel a su estilo, dramatiza el momento y le explica que se había generado un problema porque él no la seguía en redes sociales.

El inesperado desenlace de la broma que Wanda Nara le hizo a su hijo Valentino López

A lo largo del video que compartió Wanda Nara en sus redes sociales, se la puede ver llorando frente a Valentino López, que se muestra sorprendido por su llanto “Yo trabajo en el canal de la familia”, comenta entre lágrimas, centrando la atención en su imagen pública. En ese instante, se escucha a alguien sugerir si él puede seguirla para que la situación se calme.

Wanda Nara, Maxi y Valentino López

“Sí, obvio, es una boludez”, comentó el adolescente con evidente sorpresa. La tensión se disipó cuando la modelo lo abrazó y él, aún confundido, preguntó si todo se trataba de un chiste. “Está actuando, no sé si es para un video o si es real”, comentó el joven, mientras la empresaria finalmente estalla en risas.

“Re bien te salió. Me creí todo”, admitió Valentino López entre carcajadas. Wanda Nara, satisfecha con su actuación, cierra el video diciendo: “Bueno, voy por buen camino”. Este gesto llegó pocos días después de que se confirmara que la presentadora protagonizará una nueva ficción junto a Maxi López para Telefe con un formato vertical, pensado para las redes sociales.

Valentino López

Wanda Nara protagonizó un momento con Valentino López que comenzó como una broma al adolescente, pero terminó en una secuencia inesperada. La situación se desarrolló con espontaneidad y dejó una imagen cercana entre madre e hijo. Lo que parecía un gesto sencillo se transformó en un episodio que llamó la atención por la complicidad de ambos.

VDV