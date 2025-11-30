A meses de pedir el divorcio, Cande Tinelli se vuelve a acercar a Coti Sorokin: “De otro planeta”

Candelaria Tinelli volvió a ser noticia. Esta vez, nada tuvo que ver el conflicto de su hermana Juana o el complicado momento que pasa su padre, Marcelo Tinelli, sino un nuevo acercamiento con Coti Sorokin, su marido con quien lleva seis meses de separada.

La historia de amor de Cande Tinelli y Coti Sorokin

Corría el año 2020. El mundo se encontraba en pleno confinamiento y Cande Tinelli sorprendía al anunciar su noviazgo con Coti Sorokin. Dos años después, la relación llegaba a su fin, con una frase que pretendía explicar lo sucedido. “No ahogues lo que amas, deja que quien vaya junto a ti use sus alas sin ti, que ame su libertad, que vuelva a ti porque eres su mejor lugar”, subió ella a su cuenta de Instagram.

Si aquella confirmación ya había causado algo de revuelo, la reconciliación y su posterior casamiento, multiplicó esa sensación exponencialmente. Fue en febrero del 2024, cuando la pareja tuvo su “Sí quiero” con una impresionante boda, llena de lujos, famosos y una lista de regalos de lo más extravagante.

Cande Tinelli y Coti Sorokin en su casamiento.

Poco menos de un año después, en enero del 2025, el matrimonio se terminaba y la propia Candelaria Tinelli solicitaba el divorcio. Poniendo fin, de esta manera, a un romance que nunca terminó de escapar a la polémica.

El nuevo acercamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin

Desde ese divorcio hasta este mes de noviembre, no hubo mayores novedades sobre el vínculo entre Cande Tinelli y Coti. Sin embargo, hace unos días, la propia hija de Marcelo Tinelli llamó la atención con un acercamiento público a quien fuese su marido. Si bien no se trata de la confirmación de una reconciliación ni mucho menos, sí ha despertado todo tipo de especulaciones.

Aprovechando el estreno de un nuevo álbum por parte del cantante, Candelaria compartió un poco del trabajo y le dedicó unas tiernas palabras. “De otro planeta. Felicitaciones. No podés ser más talentoso. Te quiero, siempre”, escribió.

El mensaje de Cante Tinelli a Coti.

Este gesto fue retribuido por el propio Coti, que volvió a subir la historia de su exesposa y le agregó una serie de emoticones que parecen tener un mensaje que solo ellos entienden. Los íconos elegidos fueron tres manitos que rezan, tres corazones y tres sandías.

La respuesta de Coti a Cande Tinelli.

De esta manera, Candelaria Tinelli se vuelve a acercar a Coti Sorokin. A pesar de la polémica que los rodeó, la separación y la solicitud de divorcio, la hija de Marcelo Tinelli dejó una serie de palabras muy afectuosas a quien fuese su marido, desatando, así, todo tipo de especulaciones.