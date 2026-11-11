La emoción de Juliana Awada por la visita del papa León XIV a Argentina

Juliana Awada decidió compartir su sentir por la visita del papa León XIV a la Argentina, a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. El paso se convirtió, sin lugar a dudas, en el acontecimiento social y espiritual que más movilizó a todo el país en los últimos días. Tras casi cuatro décadas sin recibir a un sumo pontífice en suelo nacional, millones de fieles salieron a las calles para ser testigos de un hecho histórico que paralizó la agenda pública. En medio de este clima de fervor y entusiasmo colectivo, la empresaria expresó su profunda alegría y conmoción por la presencia del líder de la Iglesia Católica en territorio argentino.

Juliana Awada, Papa León XIV

Las palabras de Juliana Awada, tras la despedida al papa León XIV

Entre el 8 y el 11 de noviembre, el papa León XIV protagonizó una histórica visita apostólica a la Argentina que incluyó encuentros institucionales en la Casa Rosada, una visita al Pequeño Cottolengo de Claypole, misas multitudinarias frente al Monumento a los Españoles y en Córdoba, además de una emotiva vigilia con jóvenes. En su jornada de cierre, antes de embarcar hacia Perú desde el aeropuerto de Ezeiza, el pontífice visitó a los internos de la cárcel de Devoto y encabezó una masiva celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján ante más de tres millones de fieles.

Tras la partida del Sumo Pontífice, diversas celebridades y figuras públicas volcaron su emoción en las redes sociales para despedirlo. Sin embargo, una de las publicaciones que más llamó la atención fue la de Juliana Awada, quien eligió sus historias de Instagram para compartir dos postales nocturnas del paso del pontífice rodeado de una multitud y banderas argentinas en Luján.

Con un estilo sobrio y cargado de sentimiento, la empresaria acompañó las imágenes con corazones amarillos y blancos, los colores de la bandera vaticana, junto a una frase directa y sentida. "Que privilegio y emoción haber tenido al papa León XIV en la Argentina", expresó con este gesto. Awada sintetizó el profundo impacto espiritual que dejó el paso del líder religioso por el país.

Las palabras de Juliana Awada, tras la despedida al papa León XIV

Así fue la Misa de Luján del papa León XIV

La última celebración eucarística del papa León XIV en territorio argentino convocó a una multitud récord de más de tres millones y medio de fieles en la Plaza Belgrano, frente a la emblemática Basílica de Nuestra Señora de Luján. En la previa al arribo del pontífice, Luciano Pereyra emocionó a los peregrinos con un repertorio especial que incluyó canciones como "Tu mano" y el clásico "Solo le pido a Dios" , mientras los coros y la multitud entonaban "Alma Misionera" para recibir al líder religioso.

Al subir al altar, uno de los detalles que más conmovió a los presentes fue la vestimenta elegida por el Sumo Pontífice. León XIV lució una casulla celeste y blanca, en homenaje a la bandera nacional y al manto de la patrona del país, adornada con la imagen de la Virgen de Luján bordada en hilo dorado.

Durante su homilía, el Papa recordó con afecto al papa Francisco y convocó a los argentinos a vivir procesos de perdón y reconciliación. Entre sus frases más resonantes, exhortó al pueblo con fuerza: "¡Argentina, levántate y camina!". De la misma manera, pidió que exista "dentro de ti la raíz de la caridad; de dicha raíz no puede brotar sino el bien". Asimismo, elevó una súplica personal recordando que su pontificado comenzó un 8 de mayo, día de su festividad: "Madre de Luján: quiero cobijarme bajo tu manto".

Como broche de oro antes de retirarse del altar, el pontífice se acercó a la imagen original de la Virgen de Luján y depositó a sus pies una Rosa de Oro, una histórica distinción papal que el santuario solo había recibido anteriormente de manos de Juan Pablo II en 1982.

Así fue la Misa de Luján del papa León XIV

El paso del papa León XIV por la Argentina dejó una huella imborrable de fe, esperanza y encuentro colectivo. La emoción compartida por Juliana Awada se suma al sentimiento de millones de ciudadanos que celebraron el privilegio de vivir unas jornadas históricas que quedarán para siempre en la memoria del país.