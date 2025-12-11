La emoción de Mica Viciconte por el nuevo logro deportivo de su hijo, Luca Cubero: “Orgullosa de tu trabajo”

Luca Cubero volvió a enternecer a todos en las redes con un logro que, aunque simbólico para muchos, representa un enorme paso en su crecimiento. Con apenas tres años, el hijo de Mica Viciconte y Fabián "Poroto" Cubero terminó su primer año de taekwondo y dio un pequeño gran salto: pasó de cinturón blanco a amarillo, un reconocimiento que celebra su compromiso y energía.

La emoción de Mica Viciconte por el nuevo logro deportivo de su hijo, Luca: "Orgullosa de tu trabajo"

El tierno logro deportivo lo compartió Mica Viciconte a través de la cuenta de Instagram de Luca Cubero, que ella misma administra, donde publicó un emotivo posteo acompañado por un video de algunos de los entrenamientos del nene. En las imágenes se lo ve concentrado, siguiendo indicaciones de su profesor y disfrutando de cada clase, algo que su mamá destacó especialmente al hablar de esta nueva etapa.

"El taekwondo es una disciplina que enseña mucho más que patadas y movimientos: les da respeto, concentración, límites, confianza y disciplina", escribió la influencer. Además, Mica remarcó que el deporte le permitió a su hijo incorporar valores fundamentales a sus tres años: "Aprenden a escuchar, esforzarse, trabajar en equipo y superarse día a día".

El mensaje continuó con un fuerte tinte emocional, reflejando el orgullo que siente por el hijo que tuvo junto a Fabián Cubero. "Tenés solo tres años y hoy pasaste de cinturón blanco a amarillo, gracias a tu constancia, tus ganas y tu manera tan pura de ponerle corazón a todo", expresó, dejando en claro cuánto valora el entusiasmo con el que Luca encara cada desafío.

Luca Cubero y Mica Viciconte

En el posteo, la influencer también resaltó que la felicidad de su hijo es lo más importante: "Ojalá que el deporte siempre te acompañe y te haga tan feliz como hoy". Y, para cerrar, la panelista de Telefe escribió una frase que tocó a todos sus seguidores: "Te amo, hijo, y siempre voy a estar alentando cada uno de tus logros".

Luca Cubero y Mica Viciconte

Después del tierno posteo en el que destacó la importancia del deporte y expresó todo su orgullo por el nuevo logro de su hijo, Mica Viciconte recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño. Entre las felicitaciones, muchos usuarios celebraron su rol como mamá y el acompañamiento que le brinda a Luca Cubero. "Luquita, felicitaciones, y también a tus padres por llevarte por el camino del deporte que hace tan bien", "Grandes padres, puro amor; se nota con solo ver esa carita" y "Formaste una familia hermosa, Mica. Felicitaciones", fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la publicación.