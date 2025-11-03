El tierno “blooper” familiar de Mica Viciconte y Fabián Cubero que hizo reír a todos

En el universo de las redes sociales, Mica Viciconte y Fabián Cubero se ganaron un lugar especial mostrando su día a día sin filtros. Lejos de las producciones perfectas, la ex “Combate” y el exfutbolista comparten en sus cuentas la rutina familiar, los desafíos de la crianza y los momentos más divertidos junto a su hijo Luca.

Mica Viciconte, Luca y Fabián Cubero

Esta vez, la pareja volvió a generar ternura y risas con un breve clip que subieron a Instagram y que rápidamente cosechó miles de likes. Lo que parecía un momento de película romántica terminó convirtiéndose en un divertido “blooper” que encantó a sus seguidores por su autenticidad y espontaneidad.

Una escapada romántica con final inesperado

En el video, Mica Viciconte y Fabián Cubero aparecen llegando abrazados a una cabaña. Él la levanta en brazos, ella ríe, y todo indica que será una noche de descanso a solas. Sin embargo, la escena cambia de tono apenas abren la puerta: dentro los esperaba Luca, saltando sobre la cama.

“¿A alguien más le pasa?”, escribió Mica Viciconte junto al clip, acompañándolo con letras amarillas que decían: “¡Cuando te hacés una escapada y te olvidás que estás con tu hijo!”. El video generó una ola de empatía y risas entre los usuarios, que se sintieron identificados con la situación. “Nos pasó igual”, “Los amo, son tan reales”, y “Van a tener que esperar a que se duerma”, fueron algunos de los comentarios escritos en redes sociales.

El ingenio de Mica Viciconte para compartir su vida familiar

Esta no es la primera vez que la pareja comparte momentos así. Hace unos meses, Mica Viciconte publicó una foto mostrando cómo duermen los tres juntos, con Luca en el medio y rodeados de muñecos y juguetes.

Mica Viciconte, Luca y Fabián Cubero

Con cada publicación, Mica Viciconte y Fabián Cubero demuestran que su fórmula es simple pero efectiva: reírse de lo cotidiano. Su naturalidad y sentido del humor los convirtieron en una de las parejas más queridas de las redes, recordando que el amor también se construye entre juegos, interrupciones inesperadas y las carcajadas de un pequeño que todo lo revoluciona.