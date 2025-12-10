Las mejores fotos de las lujosas vacaciones de Maxi López y Daniela Christiansson antes del nacimiento de su hijo, Lando

El regreso de Maxi López a Suiza marcó el inicio de una etapa tan emotiva como esperada: sus últimas vacaciones en familia antes del nacimiento de su hijo Lando. Tras pausar sus compromisos laborales en Argentina, el exfutbolista volvió a reencontrarse con Daniela Christiansson y con su hija menor, Elle.

Ese reencuentro se convirtió en el abreboca perfecto para lo que vendría después, una escapada de lujo a una cabaña perdida en medio de las montañas nevadas, donde la familia disfruta de paz, calidez y naturaleza antes de agrandarse oficialmente. Desde allí, Daniela Christiansson y Maxi López compartieron postales del mágico lugar.

Las últimas vacaciones siendo cuatro

Las vacaciones de la pareja comenzaron con una postal que Daniela Christiansson subió a sus historias de Instagram: un video del exterior de su cabaña rodeada de un paisaje nevado: “nuestro hogar por los próximos días”, escribió. Luego, la modelo sorprendió con otra imagen recorriendo el interior del alojamiento. Allí se aprecia una decoración minimalista, con tonos cálidos, madera natural y un gran árbol de Navidad que le da un clima aún más íntimo.

Daniela Christiansson, Elle y Kika

En otra de las postales, Daniela Christiansson aparece contemplando el paisaje junto a su hija Elle y su compañera inseparable, Kika. En una estampa familiar perfecta, las tres disfrutan del aire puro y del silencio de la montaña mientras se preparan emocionalmente para la llegada del bebé.

Quién es el quinto miembro desconocido de la familia de Maxi López

Aunque muchos creen conocer la vida familiar del exfutbolista, lo cierto es que Maxi López reveló recientemente un detalle que sorprendió a todos: su perra Kika, una Akita Inu llegada en 2020 como regalo para Daniela, considerada por ambos como la “quinta integrante oficial” del clan. Y estas vacaciones reforzaron todavía más ese rol.

Maxi López y Kika

Kika no sólo aparece en fotos junto a Maxi López, sino que también ha sido un soporte emocional clave para Daniela Christiansson durante el embarazo. La acompaña cuando medita, se recuesta a sus pies en momentos de descanso y sigue cada movimiento con una calma casi instintiva, como si sintiera la llegada del nuevo bebé.