Así fue el debut de Luck Ra en MasterChef: casamiento con La Joaqui, intento de soborno al jurado y baile con Wanda Nara

Este domingo, se llevó a cabo una nueva emisión de MasterChef Celebrity, donde los participantes tuvieron, una vez más, acatar las estrictas directrices de los jurados para conformar sus platos del día. Sin embargo, a la hora de presentar a los concursantes de la noche, la conductora Wanda Nara anunció la presencia de un invitado especial que estará formando parte de staff de cocineros amateurs en reemplazo de uno de ellos: Luck Ra.

Todos los detalles del debut de Luck Ra en MasterChef Celebrity

A tan solo tres semanas de que MasterChef Celebrity haya iniciado la temporada 2025, ya sufrió una nueva baja. Por motivos laborales, La Joaqui debió ausentarse de las grabaciones motivo por el cual fue su novio Luck Ra quien tomó su puesto. De esta manera, la mediática presentadora de Telefe anunció la incorporación del cantante cuartetero -y último ganador de La Voz Argentina junto a Nicolás Behringer-. Con la alegría y el humor que lo caracteriza, saludó cordialmente a los tres jurados besándoles las manos: “Ellos son los superiores, los que saben así que deben de ser tratados como tal”, dijo ante cámaras.

Luck Ra y la Joaqui | Instagram

“Ya arrancaste chupamedias”, dijo tajante Wanda Nara quien procedió a felicitarlo por su triunfo en el concurso de canto que condujo Nicolás Occhiato. “Ya tenés acá el delantal, el cuaderno…”, agregó la empresaria, mientras que el artista popular confesó a viva voz: “Tengo acá el machete. Mirá que dice: Dulce, masa, hierbas, pastas, carnes…”.

"¿Eso te lo prestó tu futura esposa?", quiso saber la rubia. Sonriente y con un poco de timidez ante la inesperada pregunta, respondió: “Sí, ya me hiciste poner rojo”. “Con semejante reemplazo de nuestra Joaquina, bordé toda la tarde para que puedas tener tu propio delantal”, bromeó la hermana de Zaira Nara haciéndole entrega de este elemento indispensable para todo chef.

El tierno gesto de Luck Ra a la Joaqui en MasterChef Celebrity

El amor entre Luck Ra y la Joaqui trasciende pantallas. Tras haber anunciado sus planes de casamiento, la joven pareja vive un apasionado romance como adolescentes. En este contexto, el intérprete de Fingí Demencia le realizó un tierno gesto a su amada ya que se presentó frente a las cocinas con una remera estampada con la imagen de un corazón que los tiene a los dos como protagonistas junto a la frase: “Yo ya saqué a bailar a mi morocha”.

“Esto de traer la remera con tu mujer me encanta”, suspiró Wanda, sin embargo, el Chino Leunis afirmó: “Eso es de pollera. Está peleando palmo a palmo con el pollerismo de Maxi López”. “No quedan hombres así, hay que motivarlos”, sentenció la empresaria. “Muéranse de amor, cagones” añadió la pareja de la cantante de RKT, quien se mostró confiado ya que va a dejar “todo en la cancha”.

Según contó, “No pierdas esto hijo de mil”, fue la lapidaria frase que le dijo su futura esposa para que la represente con todas las letras en el programa más visto del prime time televisivo.

Más adelante, durante su paso por la isla, la conductora le preguntó si tenía planes de casamiento con su pareja. Con total nerviosismo y gambeteando este interrogante, dijo: “Yo me quiero casar”, pero se contradijo ya que reconoció que él versionó la canción de Turf Yo no me quiero Casar y Usted.

A la hora de ser evaluado, Luck Ra vendió su plato de una forma particular: “Tiene una historia por detrás. Un adulto creativo, es un niño que ha sobrevivido”. Menú kits, gama de colores y variados ingredientes. “No es sólo el producto, sino cómo lo vendés”. Les propuso a los expertos en gastronomía “comer pollo con la mano”, situación que fue interpretada por los usuarios en X (ex Twitter) como un intento de soborno para aprobar el desafío.

Luck Ra y la Joaqui | Instagram

Desde el lado técnico, la presentación fue aceptada por el tridente gastronómico. Si bien le remarcaron detalles que tiene que ajustar, como la colocación de salsa para humedecer las carnes, logró el punto justo en la cocción del pollo y en los vegetales con los que lo acompañó. Una de las confesiones que realizó mientras sus evaluadores saboreaban su creación fue que se distribuyen el almuerzo y la cena con su novia conformando un “50 y 50” en las labores domésticas.

Finalmente, y ante tantas expectativas, comenzó el ciclo de Luck Ra en MasterChef Celebrity, quien aceptó el desafío de mostrar sus dotes culinarios y enfrentar al exigente jurado del certamen, compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis ante la forzosa ausencia de su novia, la Joaqui.

