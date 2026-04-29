Valeria Mazza no duda en apoyar a sus hijos en todos los nuevos proyectos que se propongan, ya sea a nivel público o en privado. Es por eso que siempre muestra con orgullo todo lo que cada uno de sus pequeños consigue con esfuerzo y talento innato. En las últimas horas, Benicio Gravier se alejó del modelaje que lo llevó a ser parte de importantes pasarelas internacionales, y demostró una faceta nueva que sorprendió a todos. El joven debutó como cantante y actor en el elenco de la segunda temporada de Margarita.

Benicio Gravier en Margarita

La emoción de Valeria Mazza por el nuevo paso de su hijo, Benicio Gravier

Benicio Gravier es uno de los jóvenes modelos más importantes de las nuevas generaciones. Su paso por pasarelas internacionales marcaron un claro futuro siguiendo el camino de su mamá en la moda, Valeria Mazza. Sin embargo, decidió optar por probar una faceta diferente, guiado por el amor al arte que tiene su hermana Taína. Es así como, en los últimos días, reveló que se unió al elenco de Margarita, con un personaje que llevará música, complicaciones y mucha moda a la vida de todos.

Valeria Mazza no dudó en expresar su orgullo al acompañarlo al evento que lo presentaba, el 25 de abril, en los bosques de Bosques de Palermo. Allí se mostró feliz por el nuevo paso de su hijo, pero decidió compartirlo también con sus seguidores al vivir un nuevo momento. Durante el 28 de abril, el joven estrenó la canción que tiene como solista en la serie, "Sin permiso". Él lo compartió en sus historias de Instagram, invitando a todos a escucharla. Sin embargo, Mazza también se unió a esta movida y mostró su orgullo a través de la promoción de la canción con una foto del joven en las grabaciones.

La emoción de Valeria Mazza por el nuevo paso de su hijo, Benicio Gravier

¿Quién es Torino, el personaje que interpreta Benicio Gravier en Margarita?

Margarita vuelve con una segunda temporada internacional, llena de misterios, amor y mucha nueva música. Sin embargo, uno de los personajes nuevos que generaron emoción en los seguidores fue el de Benicio Gravier, que le da una vuelta fashionista y rockera al elenco compuesto por Mora Bianchi, Ramiro "Toti" Spangenberg, Lola Abraldes, Isabel Macedo y muchos más.

El hijo de Valeria Mazza representa a Torino Ferrari, un joven de nacionalidad italiana que tiene buena posición económica y un buen gusto por la moda. Él tendrá una cercana relación con Margarita, una actitud rebelde y rockera, que muchos aspiran a que se vuelva un aliado en contra de Delfina. Es un apasionado de la guitarra eléctrica y, en la serie, presenta el videoclip de su canción titulada "Sin permiso", con aires románticos, dando a entender que tendrá un interés amoroso.

Valeria Mazza no duda en mostrar con felicidad los logros de sus hijos, y Benicio Gravier por fin pudo revelar el secreto más importante de su carrera. La participación del modelo y su debut como actor en la serie de Cris Morena generó emoción en sus seguidores y en su familia, que lo estuvo acompañando en todo este sueño hecho realidad. Es por eso que la modelo le dio un espacio en las redes sociales para promocionar su canción y mostrar el talento que carga.

A.E