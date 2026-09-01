El emocionante viaje de Susana Roccasalvo por Positano: paseo en barco, paisaje mediterráneo y recuerdos

Susana Roccasalvo es una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina, consagrada como una referente del periodismo de espectáculos. Si bien muestra con orgullo la trayectoria que sigue creciendo con el paso de los años, también se encuentra momentos para descansar y relajarse. En las últimas semanas, la conductora decidió poner una pausa en sus compromisos profesionales para emprender una aventura personal por la idílica Costa Amalfitana en Italia. Este itinerario no fue un descanso más, sino una travesía profunda que la llevó a reencontrarse con un rincón del mundo cargado de un enorme significado emocional para ella.

El viaje de Susana Roccasalvo por la costa Amalfitana

El emotivo viaje de Susana Roccasalvo por Positano

Susana Roccasalvo inició su deslumbrante periplo europeo instalándose inicialmente en Maiori, una pintoresca localidad de la Costa Amalfitana que se destaca por albergar la playa más extensa de toda la región . En su cuenta de Instagram, no dudó en compartir los videos de los hermosos paisajes que se encontró en la primera parada de su viaje. Desde este estratégico y tranquilo punto costero, rodeado de frondosos jardines de limones y terrazas mediterráneas, la periodista aprovechó para descansar, conectar con la calidez de la cultura local y aclimatarse antes de emprender el tramo más significativo de su itinerario.

En las últimas horas, sus seguidores fueron testigos de su ansiada llegada a Positano, el pueblo más famoso y fotogénico del golfo, característico por sus imponentes acantilados y sus viviendas de colores pastel que parecen colgar sobre el mar de manera mágica. En aquel primer video, la conductora disfrutó de un exclusivo paseo en barco que le permitió contemplar la majestuosidad de la costa desde una perspectiva única y privilegiada.

Fue en esta experiencia donde aparecieron los recuerdos y no dudó en reflexionar. El impacto de volver a pisar este suelo después de una década movilizó las fibras más íntimas de la conductora, quien volcó sus sentimientos en una conmovedora publicación, donde expresó: "Y un día volví a Positano…. Pasaron 10 años para tomar la decisión, pero logré que los recuerdos no duelan tanto" .

El emotivo viaje de Susana Roccasalvo por Positano

Positano: una ciudad que vive dentro de Susana Roccasalvo

Positano es una destino de la costa italiana que vive dentro de Susana Roccasalvo, no como punto turístico común, sino un espacio profundamente ligado a la memoria de su esposo, Carlos Hlawaczek. Su llegada a este punto del viaje significó el reencuentro definitivo con una parte de su vida que había quedado en pausa tras el fallecimiento del médico. En diversas ocasiones, la periodista dejó en claro el peso que tiene su ausencia. "Cuando se te va el amor de tu vida, es muy difícil", expreso en su retorno televisivo a Implacables (Canal 9).

Susana y "Charly" Hlawaczek compartieron una relación caracterizada por la alegría y la pasión por descubrir el mundo. Se "viajaron todo", pero la fastuosidad paisajística de la Costa Amalfitana quedó grabada como el escenario de su amor. Poco tiempo después de consolidar su unión y vivir estos viajes memorables, a Carlos le diagnosticaron una enfermedad terminal. Debido a esto, Positano se convirtió en el "último recuerdo feliz" de una normalidad que interrumpió de forma abrupta a finales de 2014.

La conductora describió con exactitud el dolor que sintió tras la partida del su esposo, por lo que volver al mar Mediterráneo sin él fuera un desafío postergado por una década completa. Sin embargo, en Flor de Equipo, también había pronunciado cuando se supo de una nueva pareja en el 2022: "El último mensaje que me dejó Charly decía: ‘Sos muy joven, seguí tu vida, por favor te pido’. Entonces no hay culpa”.

Susana Roccasalvo, Carlos Hlawaczek

Finalmente, a finales de agosto del 2026, y a 10 años del fallecimiento de su esposo, Susana roccasalvo compartió la conmovedora llegada a Positano. Con un inolvidable paseo en barco frente a los acantilados mediterráneos, la conductora regresó a uno de los destinos más importantes en su historia de amor y personal.

A.E