La historia de amor de Sol Pérez y Guido Mazzoni: novios desde el primer beso, convivencia al mes y una familia formada tras su gran crisis

Guido Mazzoni y Sol Pérez son una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. La periodista, quien se hizo famosa por su trabajo como presentadora del clima, conoció a su actual marido en 2019, tras una pasión que ambos mantienen en común: el cuidado de sus cuerpos mediante la realización de rutinas de ejercicios. Sin embargo, esta historia de amor no siempre fue color de rosas.

Así se conocieron Sol Pérez y Guido Mazzoni

Sol Pérez es una de las periodistas más reconocidas de la televisión argentina. Sus primeros pasos en TyC Sport la llevaron a consagrarse una de las figuras más prometedoras del medio, no sólo por su oralidad sino por su imponente figura. Asimismo, su salto a la popularidad se dio cuando formó parte del Bailando Por Un Sueño, logrando convertirse en una de las protagonistas estrellas del ciclo. Allí, la joven contaba cómo llevaba a cabo su rutina de ejercicios y alimentación saludable para mantenerse en forma. Fue en ese entonces en el que Guido Mazzoni la invitó a probar su método de entrenamiento para ganar masa muscular y potenciar su cuerpo.

Sol Pérez, Guido Mazzoni y Marco | Instagram

Aunque dudó en ir a su gimnasio, finalmente tomó la iniciativa. En este marco, la comunicadora contó que el empresario la llamaba “temprano a la mañana” para recordarle su cita en el gym, y que ella “iba con todas las ganas”. Al momento de encontrarse cara a cara, él no le prestaba mucha atención, asegurando que nunca se "tiró un lance".

"Guido es lo más y lo veo con él. Nos conocimos en el gimnasio, pero él me venía chamuyando hace 4 años por Instagram. Empezamos a entrenar y me gustó porque era muy divertido, pegamos onda, pero nada", expresó en una entrevista para Net.tv.

Por su parte, Mazzoni admitió que la abogada lo atraía físicamente, pero que siempre intentó evitar el contacto para no incomodarla. Hasta el momento en el que un picarezco mensaje de Sol a la bandeja de mensaje de la famosa red social de la camarita, hizo que la relación profesor-alumna entre ambos escale a otro plano. En concreto, ella le envió una fotografía en un reconocido boliche en altas horas de la madrugada, a lo que él respondió: “¿No era que vos no eras de salir mucho?".

Sol Pérez y Guido Mazzoni | Instagram

Sol Pérez y Guido Mazzoni, un amor inseparable

Días después de estos sugerentes mensajes, Sol Pérez y Guido Mazzoni concretaron su primera cita donde se dieron el tan ansiado beso de amor. Desde ese entonces, se volvieron inseparables al punto tal que al mes ya estaban buscando departamentos donde irse a vivir juntos cercas de sus respectivos trabajos. "No lo conocía personalmente. "Nos vimos por primera vez en agosto, en octubre nos pusimos de novios y en diciembre nos fuimos a vivir juntos", explicó.

No obstante, ese verano fue crucial para los tortolitos ya que ella tuvo que irse toda la temporada a Mar del Plata, algo que generó tensión y hasta una fuerte crisis entre ambos. Afortunadamente, la distancia no pudo separar su amor, y juntos lograron comenzar a elaborar planes de casamiento; un sueño que se concretaría en noviembre del 2023. Finalmente, en mayo de este año, se convirtieron en padres por primera vez de Marco quien se convirtió en su centro de vida y los unió más como familia.

Sol Pérez, Guido Mazzoni y Marco | Instagram

Hoy, a seis años de ese primer beso y de la pronta convivencia, Sol Pérez y Guido Mazzoni son una de las parejas más queridas de la web. Día a día muestran su complicidad como pareja y sus viajes en familia. Para la presentadora televisiva la clave en su relación está en mantener un vínculo “saludable”, libre de celos excesivos y lejos de conflictos que generen malestares innecesarios entre ellos, priorizando su bienestar y su amor por sobre todas las cosas.

NB