En Caras: de India Arana en un evento a la salida de soltero de José Chatruc

Presentaciones culturales, aperturas exclusivas, semanas de la moda y convocantes catas de vino marcaron el pulso de la agenda social porteña en los últimos días. De la mano de CARAS, un recorrido por los eventos, lanzamientos y encuentros más destacados que reunieron a las figuras del espectáculo.

Chatruc separado y muy cerca de Crivo: charlaron a la vista de curiosos en una cata

Con su edición número 8, Ligier Experience convirtió a La Rural en la sede del vino de lujo: participaron casi 1000 invitados y 50 bodegas. En el VIP de Red Carpet, Leo Mateu recibió a Martín Cabrales, Priscilla Crivo y José Chatruc, a quienes se vio muy cerca.

Priscilla Crivo con José Chatruc y Martín Cabrales junto a Leo Mateu en Ligier Experience.

India Arana y los hermanos Ortega: encuentro de herederos en un evento de autos híbridos

India Arana, hija de Facundo Arana y María Susini, se encontró con su homónima India Ortega y su hermano Bautista, hijos de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, en la presentación de los tres SUVs híbridos enchufables de Lynk & Co.

Del evento, pensado para atraer a las nuevas generaciones, también participó Julieta Prandi, pareja de Emanuel, con quien los chicos tienen una excelente relación.

India y Bautista Arana en en la presentación de los tres SUVs híbridos.

Liz Solari y su novio; Gra Borges en el Colón, y Borghi con la Copa: la noche porteña reunió a los famosos

El escritor y ecologista Máximo Mazzocco, novio de la exmodelo y actriz Liz Solari, presentó en el Palacio Basavilbaso su libro Pangeísmo, el camino del árbol.

Liz Solari y Máximo Mazzocco en la presentación de Pangeísmo.

Por su parte, Graciela Borges fue al Teatro Colón a disfrutar de la ópera Otello junto a Enzo Gentile y Naty Hidalgo.

Graciela Borges junto a Enzo Gentile y Naty Hidalgo en el Teatro Colón.

Además, la aerolínea Avianca anunció su alianza con la Conmebol, y la periodista Sandra Borghi aprovechó la ocasión para posar con la Copa Libertadores.

Desfiles y colecciones en una semana de moda: las primeras filas de los diseñadores y marcas top

La moda está de fiesta en Buenos Aires mientras se celebran en forma simultánea los desfiles de BAFWEEK y Argentina Fashion Week.

En la primera fila de Zitta coincidieron Dafne Cejas y Emma Gazzera con Fabián Medina Flores y Flor de la V. Taína Gravier no se perdió la colección “Dame Fuego” de Kosiuko, y Belén Ludueña asistió al desfile de Luxury Trends vestida por Gustavo Cadile.

Dafne Cejas con Emma Gazzera y Fabián Medina Flores junto a Flor de la V en el desfile de Fabián Zitta.

María Belén Ludueña y Taína Gravier también estuvieron en el primer día de la BAF Week.

Además, varias modelos se juntaron en Invernadero para festejarle el cumpleaños a su colega Cata Costamagna. Con la presencia de Hernán Lombardi, “Buenos Aires está de Moda” anunció para este sábado 29 un Circuito Outlet en Villa Crespo.

El cumpleaños de Cata Costamagna en Invernadero.

Así fue el anuncio del Circuito Outlet en Villa Cresto.

La tercera edición de la muestra “Lateral”: Jorge Telerman contempló las obras de su hijo Federico

Presentada en Oromanta hasta el 21 de septiembre, la tercera edición de la muestra “Lateral” reúne producciones inéditas de 16 artistas de distintas generaciones en un recorrido que propone un diálogo entre diversas disciplinas, lenguajes y miradas.

Tori Llorens con Milagros Schmoll y Wally Diamante junto a Federico Telerman, Clara Ibarguren y Jorge Telerman en Oromanta.

La exmodelo Milagros Schmoll admiró la obra de Victoria Llorens, mientras que Jorge Telerman felicitó a su hijo Federico, uno de los expositores, junto al PR Wally Diamante y la diseñadora Clara Ibarguren.