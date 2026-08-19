En Caras: de la salida de Adrián Suar y su hija Margarita, a la noche de gala de Mariana Fabbiani

En una semana marcada por galas solidarias, muestras de arte, celebraciones y encuentros especiales, distintas figuras del espectáculo, la moda, el deporte y la cultura fueron protagonistas de eventos que reunieron a referentes de la escena local. Mirtha Legrand, Mariana Fabbiani, Carlos Tevez y Gustavo Pucheta, entre otros, compartieron momentos destacados en distintas celebraciones..

La 12ª gala solidaria del Hospital de Niños: 70 años de la Cooperadora, en el Colón y con Mirtha

La 12° Gala Anual Solidaria de la Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez reunió a médicos, empresarios y artistas en el Colón para celebrar los 70 años de la cooperadora. Con Mirtha Legrand de invitada de honor y Mariana Fabbiani como conductora, no faltaron Jorge Macri con Belén Ludueña, ni Fernán Quirós, su mujer, Silvana Figar, ni la doctora Alicia Garré.

Belén Ludueña, Mirtha Legrand y Jorge Macri

La Gala reunió a médicos, empresarios y artistas en el Colón

Metamorfosis del Jardín, muestra en el Centro Matta, el embajador trasandino, anfitrión

La apertura de la muestra Metamorfosis del Jardín reunió en el Centro Cultural Matta de la Embajada de Chile a figuras del arte, el diseño y la cultura. Con el embajador Gonzalo Uriarte Herrera y su mujer Sofía Valenzuela como anfitriones, también circularon Benito Fernández, Javier Iturrioz, la expositora Guillermina Lynch, Grace Gold y María Mengelle.

La muestra Metamorfosis en el jardín se llevó adelante en el Centro Cultural Matta de la Embajada de Chile

Noche de música y moda inspirada en Studio 54: el excéntrico cumpleaños 38 del diseñador Gustavo Pucheta

Gustavo Pucheta celebró su cumpleaños con una fiesta temática inspirada en el mítico Studio 54. Junto a su marido, Fabián Paz, recibieron a más de 200 amigos, como Mike Amigorena y Chloé Bello. La producción estuvo a cargo del diseñador Emmanuel Castillo Di Santo, la deco de Shelby y Funny Floors y la artística, de Tromb. Top.

Gustavo Pucheta disfrutó de su cumpleaños rodeado de amigos

La fiesta de Gustavo Pucheta estuvo inspirada en Studio 54

Pádel, deporte femenino y el hospitality de Los Pumas con Tevez, Evelina Cabrera, Chatruc, Paoloski y Juan Marconi

Aficionado al pádel como tantos otros ex futbolistas, Carlos Tevez asistió a la inauguración de Bullpadel Boutique, un concepto innovador que redefine la experiencia del pádel a un nuevo nivel. Allí se lo vio junto a los anfitriones Hernán Stalbusky y Mauro San Martín.

Carlos Tevez con Hernán Stalbusky y Mauro San Martín

Con la participación de destacadas deportistas y de su impulsora y Directora General, Evelina Cabrera, se presentó también Grattas, la plataforma que visibiliza y conecta al deporte femenino argentino. En Vélez.

Evelina Cabrera presentó su nuevo proyecto en Velez

Los Pumas perdieron con Sudáfrica y en el Hospitality coincidieron Juan Hernández, José Chatruc, Germán Paoloski y Juan Marconi.

Juan Hernández, José Chatruc, Germán Paoloski y Juan Marconi

Moda argentina en Miami con Profumo: nueva colección con apoyo del Consulado

Con el apoyo y la logística del Consulado Argentino en Miami, la diseñadora Patricia Profumo presentó su nueva colección en La Fernetería, uno de los points gastronómicos argentinos en La Florida.

Patricia Profumo presentó su nueva colección en Miami

Patricia Profumo y Andrea Estevez

Entre los invitados estuvo la actriz Andrea Estévez, radicada en esa ciudad y muy elogiosa de los vestidos y trajes velados en total black.

Presentación oficial de Margarita Suar en la première de “Yo, Narciso”, la película de su papá

El regreso al cine de Adrián Suar no pudo ser más exitoso: en su primer fin de semana, “Yo, Narciso” arrasó en los cines y ya superó los 200.000 espectadores. Con Natalia Oreiro y Moria Casán como parte del elenco, el actor y director estuvo acompañado en la avant première, en el Dot Shopping, por su hija Margarita, de 14 años.