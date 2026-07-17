Desde Nueva York, Marley mostró la reversión de su camiseta de Argentina y sorprendió a sus seguidores: "Ansiedad nivel 1000"

Con la emoción a flor de piel, Marley anunció en redes sociales su llegada a Nueva York, sede de la esperada final del Mundial 2026 entre Argentina y España, con la intención de cubrir el banderazo para su programa Por el Mundo Mundial y anticipar la gran cita, pero lo que sorprendió a sus seguidores fue la camiseta que eligió para el anuncio, llamativa y con un diseño especial. Además, no fue el único en usar esta reversión, Kelci-Rose Bowers, la pareja del jugador de la selección argentina, Marcos Senesi, también lució la misma casaca.

Marley lució su nueva camiseta de Argentina

Desde Nueva York, y con toda la ilusión Marley encendió la pasión de sus seguidores al mostrar una reversión exclusiva de la camiseta de la selección argentina de fútbol. En su cuenta oficial de Instagram, el conductor compartió una imagen donde luce esta prenda especial, acompañada del mensaje: “Ya en Nueva York, ansiedad nivel 1000!”, expresó el conductor en su red social y anunció la edición especial de su programa Por el Mundo Mundial para cubrir el banderazo el día sábado desde Estados Unidos, a horas de la final del mundial.

Marley//Instagram

En la foto de su red social, Marley apareció con anteojos negros, irradiando ese entusiasmo contagioso que genera la previa de un evento histórico como la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Sin dudas, la camiseta que lució no pasó desapercibida: se trató de una réplica distintiva que mantiene las tradicionales franjas verticales azul celeste y blanco, símbolo indiscutido de la albiceleste, pero con sus particularidades.

El diseño resaltó por detalles únicos: el logotipo de la marca bordado en negro sobre el pecho, justo encima del escudo oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que ilumina en tonos dorados y está adornado por dos estrellas plateadas. Pero la estrella de la prenda es el número “19”, el número que usó Lionel Messi durante el Mundial 2006.

Marley//Instagram

Además, la camiseta de Argentina presenta un cuello en “V” con un ribete blanco grueso, evocando una estética deportiva retro muy atractiva. Las mangas anchas, decoradas con las clásicas tres franjas negras horizontales, rematan un diseño que fusiona tradición y modernidad, homenajeando la esencia del equipo argentino.

Kelci-Rose Bowers deslumbró con su look albiceleste

Al igual que Marley, Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi, también impactó a sus seguidores al compartir una fotografía en blanco y negro en su cuenta de Instagram con la casaca de Argentina. En la imagen, aparece frente al espejo luciendo una camiseta similar a la que el conductor de Telefe mostró en su red social,con el número 19.

Kelci-Rose Bowers//Instagram

Desde que comenzó el Mundial 2026, la influencer ha llamado la atención de sus admiradores con sus outfits siempre inspirados en la selección argentina, luciendo camperas y hasta top con los colores albiceleste. Sin lugar a dudas, esta camiseta dará que hablar entre sus seguidores.