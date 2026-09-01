Entramos al nuevo living de María Fernanda Callejón: obras de arte, espejo cromado y estilo moderno

El universo de la decoración de interiores siempre despierta un enorme interés cuando las figuras públicas deciden abrir las puertas de sus hogares para exhibir sus elecciones personales. En esta oportunidad, María Fernanda Callejón compartió con su público el resultado final de la impactante transformación integral que experimenta su espacio principal.

Las imágenes exclusivas recorren un ambiente amplio donde la elegancia contemporánea y la vanguardia conviven en perfecta armonía, reflejando fielmente la personalidad vibrante de su dueña. Cada decisión estética responde a una búsqueda minuciosa por maximizar la luminosidad y generar una atmósfera cálida pero sumamente sofisticada en cada metro cuadrado disponible dentro de la propiedad.

María Fernanda Callejón mostró la renovación de su casa

El recibidor de Fernanda Callejón: destellos cromados y arte cósmico

El recorrido comienza en el sector de ingreso, donde un pasillo impecable, limpio y muy luminoso conduce de manera directa hacia el corazón del departamento principal. En ese trayecto inicial, las paredes blancas contrastan de forma sumamente elegante con un cálido piso de madera clara que aporta una enorme sensación cálida al conjunto arquitectónico.

El recibidor y el living de María Fernanda Callejón

Destaca inmediatamente un fascinante cuadro circular de gran formato con un diseño cósmico excepcional, el cual simula una nebulosa estelar llena de matices oscuros y destellos dorados hipnotizantes. Inmediatamente después, un imponente espejo vertical con estructura cromada domina la escena y multiplica por completo la percepción de amplitud espacial en el pasillo.

Cada elemento metalizado brilla con intensidad deslumbrante bajo la luz natural que ingresa desde los ventanales principales, logrando un recibidor digno de cualquier publicación internacional de diseño.

El detalle de la portada de CARAS en su portarretratos

Los muebles de vidrio de Fernanda Callejón y el tierno recuerdo con Giovanna

Al avanzar hacia la zona principal del estar, la propuesta estética mantiene una línea sofisticada basada en el cristal transparente, el metal pulido y una paleta de tonos neutros muy acertada. Una mesa modular de varios niveles exhibe diversos objetos decorativos de categoría, copas oscuras y refinadas velas aromáticas perfectamente ordenadas para la ocasión.

Un espejo compuesto por piezas cuadradas de diferentes tamaños

Debajo de esta moderna estructura transparente aparece un detalle sumamente emotivo que captura todas las miradas: un portarretratos que exhibe la portada de la revista CARAS protagonizada por Fernanda Callejón junto a su hija Giovanna. Aquella icónica publicación de archivo rememora momentos inolvidables de su hermosa historia familiar y añade un valor sentimental incalculable a la decoración general del departamento. Al lado de este sector hogareño, un juego de mesitas redondas con sobre de vidrio se acopla de manera impecable sobre una elegante alfombra gris de textura suave.

El arte y los rincones preferidos de Fernanda Callejón para el disfrute cotidiano

La cuidadosa distribución del mobiliario prioriza siempre la comodidad absoluta sin descuidar jamás el impacto visual moderno que exigen las tendencias actuales del interiorismo urbano. Sobre los sillones principales descansan mantas oscuras y almohadones mullidos que invitan al relax durante cualquier momento de tranquilidad en la jornada diaria.

Fernanda Callejón eligió mesas de vidrio

En una de las paredes laterales resalta además un espejo compuesto por múltiples piezas cuadradas de diferentes dimensiones, logrando un efecto tridimensional fascinante que refleja los objetos circundantes. Un sillón estilo Luis XV tapizado en un delicado tono verde agua aporta una nota de color disruptiva que rompe con gracia la monocromía metálica dominante.

De este modo, Fernanda Callejón consolida un hogar completamente renovado donde cada objeto cumple una función estética y emocional verdaderamente inolvidable.