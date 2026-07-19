Así es el living de Cande Vetrano y Andrés Gil: Baldosa vintage, perchero en forma de flor y un sector especial para su mascota

El living de Cande Vetrano y Andrés Gil no es simplemente una sala de estar, sino una declaración de principios sobre cómo habitar el presente. La actriz, reconocida por su espontaneidad y su estilo ecléctico, traslada esa misma frescura a cada metro cuadrado de su casa, logrando un equilibrio perfecto entre la sofisticación y el desenfado. En este espacio, las paredes en tonos neutros y suaves funcionan como un lienzo perfecto para resaltar objetos de diseño que poseen una impronta lúdica, capturando la esencia de una joven pareja que disfruta tanto de la estética como de la comodidad absoluta.

Cande Vetrano y Andrés Gil mostraron su living.

El piso como protagonista: un viaje al estilo vintage por Cande Vetrano y Andrés Gil

El impacto visual al ingresar a este ambiente es inmediato, gracias a una elección de diseño que marca toda la narrativa decorativa: las baldosas calcáreas. Con sus patrones geométricos en blanco y negro, este piso aporta una carga de historia y carácter que eleva la categoría de todo el sector. Esta elección habla de una personalidad que no teme a los riesgos estéticos y que valora las texturas que cuentan una historia, alejándose de las opciones más convencionales o minimalistas que suelen verse en las revistas de decoración.

El piso del living de Cande Vetrano y Andrés Gil es protagonista.

El diseño del piso actúa como una pieza artística que organiza el resto del mobiliario, permitiendo que las formas orgánicas y los colores vibrantes de los objetos convivan en armonía. Es, sin dudas, el elemento que mejor sintetiza la faceta de Cande: alguien que combina la tradición y el buen gusto con toques de rebeldía, logrando que un material clásico se sienta absolutamente contemporáneo bajo sus pies.

Perchero en forma de flor: el toque lúdico de Cande Vetrano

Al ver los detalles, el living está poblado por objetos que invitan a la sonrisa, siendo el perchero en forma de flor la pieza que se lleva todas las miradas. Este objeto, con su diseño orgánico y sus líneas curvas, rompe con la rigidez y aporta una dosis de optimismo que caracteriza a la actriz en cada uno de sus proyectos y apariciones públicas. No es un simple perchero; es una escultura funcional que define el tono desenfadado de la habitación y nos recuerda que, para la pareja, el hogar debe ser un lugar donde la creatividad se sienta libre.

Este tipo de piezas nos habla de una mentalidad que prioriza la alegría y la singularidad por sobre la tendencia pasajera. Al elegir un elemento tan distintivo, la pareja demuestra que su living es un refugio personal, un lugar curado con inteligencia donde cada objeto tiene un propósito: recordarnos que la vida, al igual que su casa, puede ser un lugar lleno de luz y formas inspiradoras.

Un espacio para su mascota: diseño con el sello de Cande Vetrano y Andrés Gil

Por último, el living reserva un área fundamental para el integrante de cuatro patas de la familia, quien cuenta con un sector perfectamente integrado al diseño general. La camita de la mascota no rompe con la estética del ambiente; al contrario, se funde con la paleta de colores del salón, demostrando que para Cande Vetrano y su pareja la funcionalidad nunca debe sacrificar el estilo. Este detalle revela una faceta tierna y cuidadosa de la pareja, donde el bienestar de su compañero es tan importante como el diseño de las alfombras o la disposición de los muebles.

Cande Vetrano y Andrés Gil apuestan a un rincón para su mascota.

Es un rincón que invita a la calma y que nos recuerda que un hogar cobra vida realmente cuando se comparte con quienes amamos. La integración de este espacio refleja una forma de habitar relajada, donde el diseño convive con la cotidianidad, transformando el living en un escenario cálido donde la personalidad de Cande Vetrano y su pareja está presente en cada pequeño detalle.