Entramos a la cocina de Hernán Drago: madera, espacios integrados y diseño industrial

Hernán Drago expuso su carisma y belleza natural, y se convirtió en una de las celebridades más importantes a nivel de industria fashionista internacional. Su paso por pasarelas de lujo, siendo protagonista de campañas para firmas de gran importancia, fue evolucionando en apariciones televisivas que lo llevaron a ser panelista o conductor de programas de éxito nacional. En la actualidad, se mantiene bajo la mirada mediática de la publicidad en redes sociales, campañas de moda y sus días en la pantalla chica.

Sin embargo, lejos de su presente en la pantalla, busca resguardarse en la intimidad de su casa, ubicada en un exclusivo barrio privado de Nordelta, Tigre. Con una estética sustentable y rústica-contemporánea, el espacio mantiene la privacidad para él y su familia, y le brinda el lugar para que cada uno explore sus intereses. Una habitación que se llevó la atención de todos fue la cocina, gracias a los videos de recetas que comparte Luka, su hijo mayor. Con detalles en madera, espacios integrados y diseño industrial, el espacio se crea como un ambiente moderno, manteniendo diálogo con todo su alrededor.

Hernán Drago

Así es la moderna cocina de Hernán Drago

Hernán Drago no duda en crear espacios y momentos para que sus hijos, Luka y Lola, descubran sus intereses y los exploren sin miedos. Es por eso, y siguiendo el amor de su hijo por el entrenamiento físico y una alimentación saludable, que creó un espacio en su casa para que él pueda probar nuevas recetas y compartirlas en sus redes sociales. Así, la cocina de la casa del modelo se volvió un gran ejemplo de fusión entre el estilo sustentable que se mantiene a lo largo de la propiedad con la modernidad de ciertos aparatos y de líneas industriales.

La cocina mantiene una paleta de colores oscuras, marcados por los negros y los muebles de guardado, las alacenas y los revestimientos confeccionados en maderas naturales de tonos cálidos, creando una idea moderna y minimalista. Fiel al concepto de espacios integrados, convive con el living y el comedor principal, pero permite tener espacio de trabajo gracias a la gran isla central, maximizando la sensación de amplitud espacial y eliminando los límites visuales internos. El look industrial y contemporáneo se refuerza con electrodomésticos modernos, utilizados por Luka para crear nuevas y originales recetas saludables.

La cocina de Hernán Drago

Sustentable y con diseño industrial: la casa de Hernán Drago

La realidad es que la cocina de Hernán Drago dialoga directamente con el estilo industrial y sustentable del resto de su hogar, que busca una sensación de amplitud y comodidad para él y sus dos hijos, Luka y Lola. Premiada a nivel mundial por su diseño arquitectónico, la mansión del modelo está ubicado en un exclusivo barrio privado de Nordelta, Tigre, y cuenta con una superficie de 510 metros cuadrados, entre el interior y el exterior, que mantiene la privacidad e intimidad de él y su familia.

Diseñada bajo el concepto de open plant, y con un gran protagonismo de la luz natural que entra por sus ventanales, la planta baja y el primer piso contiene las habitaciones de cada uno de los integrantes, el living, el comedor y una especie de invernadero que permite la unión con el jardín trasero. Desde muebles de madera, decoración de plantas interiores y hasta llegar a los sillones y mesadas de estilo loft, el espacio dialoga para mantenerse luminoso, cómodo, pero siguiendo la tendencia más vista entre las celebridades.

La casa de Hernán Drago

Si bien la cocina y el living son de las habitaciones más vistas por los seguidores de Hernán Drago, la realidad es que el modelo también disfruta de momentos al aire libre, y del espacio privado que tiene para que sus mascotas jueguen bajo el sol. Es por eso que, dentro de su casa, construyó una especie de invernadero de vidrio, donde sigue estando en el interior y con la tranquilidad de su hogar, pero se conecta directamente con el paisaje de su jardín trasero y deja entrar la luz natural para reuniones con amigos y familia.

Ya saliendo al patio, una piscina con borde infinito, diseñada para fundirse visualmente con la línea de agua de la laguna natural, se roba el protagonismo de la escena, complementándose con el verde a su alrededor, las reposeras modernas y una galería semicubierta, equipada para disfrutar en cualquier estación del año. Finalmente, bajando por unas escaleras, llega a un muelle privado, que funsiona como living exterior y le permite disfrutar del paisaje del barrio privado.

La casa de Hernán Drago

La casa de Hernán Drago es el perfecto ejemplo de sustentabilidad, tendencias modernas y funcionalidad de todos los espacios para él y su familia. Sin embargo, la cocina se robó las miradas de sus seguidores y los de su hijo, Luka, gracias a los detalles industriales que le permiten crear las mejores recetas saludables. Los expertos en diseño de interior destacaron el dialogo que se maneja en todo el diseño, y cómo se fusiona a la perfección con el resto de las habitaciones.

A.E