Escándalo en Telefe: Wanda Nara ocupó el camarín de Susana Giménez y le cambió la decoración

Desde que comenzaron las grabaciones de MasterChef Celebrity, Wanda Nara ha acaparado la atención de Telefe. El pasado 15 de octubre, se conoció que la mediática fue recibida con alfombra roja, y se le asignó un camarín que históricamente perteneció a Susana Giménez, siendo uno de los espacios más emblemáticos y lujosos de la televisión argentina.

El gesto, aunque protocolar en principio, no tardó en generar comentarios sobre un posible malestar en el entorno de la Diva de los teléfonos. Se trata de un camarín amplio, con equipamiento completo, tradicionalmente reservado para Susana Giménez, que esta vez fue ocupado por Wanda Nara durante su estadía en el canal.

El sello de Wanda Nara en el camarín de Susana Giménez

Lejos de utilizar el camarín como un espacio temporal, Wanda Nara decidió transformarlo por completo a su estilo. En sus redes sociales compartió imágenes donde se la ve con sus valijas, maquillaje y accesorios, además de un detalle que llamó la atención de todos: mini Hello Kitty decorando el espejo.

Este gesto inofensivo -aunque peligroso- destacó la creatividad y el sello único de Wanda Nara: una mezcla de glamour, humor y un toque infantil. La foto se viralizó en minutos, dejando en evidencia la facilidad con la que la conductora logra llamar la atención de todos.

Wanda Nara, la nueva diva de Telefe

Más allá del impacto visual, el episodio reafirma el posicionamiento de Wanda Nara dentro del canal. Según la periodista Cora Debarbieri, su rol protagónico en Telefe la consolida como una de las figuras más importantes de la señal, al punto de ocupar un camarín tradicionalmente exclusivo de Susana Giménez.

Mientras algunos aseguran que el histórico camarín está “sellado” y que no debería cederse, otros destacan que Wanda Nara es ya considerada “la nueva diva de Telefe”, ¿desplazando a Susana Giménez?. Entre alfombras rojas, decoraciones originales y gestos mediáticos, Wanda volvió a demostrar su capacidad de imponerse y transformar cualquier espacio en un reflejo de su estilo personal.