Wanda Nara compartió el video del robo a su casa de campo en Italia: "Había cuatro personas"

El robo a la casa de campo en Italia de Wanda Nara mientras ella se encontraba en la final del Mundial 2026 sigue sumando capítulos. En las últimas horas, la empresaria decidió mostrar las pruebas para comprobar la veracidad del hecho de inseguridad que sufrió hace una semana. Como era de esperarse, sus publicaciones causaron revuelo en las redes sociales y reacciones de todo tipo.

La impactante imagen del robo a la casa de Wanda Nara

Wanda Nara compartió las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el robo ocurrido en su casa de Galliate, una localidad ubicada en las afueras de Milán, Italia. El episodio se produjo mientras sus cinco hijos seguían por televisión la final del Mundial 2026 entre Argentina y España junto a su abuela, Nora Colosimo.

Según contó la mediática desde el primer momento, los delincuentes ingresaron a la propiedad y dieron indicios de que fue algo premeditado. Sin embargo, en los últimos días, varios usuarios de las redes sociales comenzaron a especular sobre si realmente ocurrió este episodio o fue algo inventado por la propia Wanda Nara.

Wanda Nara

Atenta a todo lo que se dice sobre ella, la conductora no dudó en publicar un video de la cámara de seguridad para dejar en claro que el hecho sucedió tal cual ella reveló en los medios. En las imágenes se puede ver a uno de los delincuentes vestido completamente de negro, con el rostro cubierto y zapatillas blancas, desplazándose con cautela por el interior de la residencia. En otra de las grabaciones aparecen los menores corriendo visiblemente asustados luego de detectar la presencia de los ladrones.

El mensaje de Wanda Nara tras compartir el video del robo a su casa de Italia

Al publicar el material en sus historias de Instagram, Wanda Nara precisó que el ingreso de los delincuentes ocurrió a las 22:34 (hora de Italia) y escribió: "Mis hijos miraban el partido, sin darse cuenta que había cuatro personas en casa". También aprovechó la publicación para lanzar una dura acusación contra su exesposo, Mauro Icardi: "Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros al que quieren y lloran por volver".

Wanda Nara sumó otra prueba y publicó la denuncia del robo a su casa de Italia

Por otro lado, Wanda Nara sacó a la luz una de las denuncias radicadas por su madre, Nora Colosimo, ante las autoridades italianas. "Una de las denuncias realizadas por mi mamá", escribió la modelo adjuntando más pruebas sobre el hecho de inseguridad.

Wanda Nara publicó la denuncia del robo a su casa de Italia

Cabe recordar que, días atrás, Wanda Nara había revelado algunos detalles del asalto y aseguró que los responsables actuaron con un plan previamente organizado. Según explicó, los delincuentes se llevaron pasaportes, bolsos, relojes y otros objetos de valor, y parecían conocer con exactitud dónde se encontraban las pertenencias. Mientras tanto, la investigación por el robo continúa y las grabaciones difundidas forman parte del material que analiza la policía para intentar esclarecer el caso.

"Sabían perfectamente dónde estaban las cosas y por las cámaras se ve cómo estos hombres, que entraron encapuchados, controlaban y miraban a mis hijos, que estaban viendo el partido a los gritos. Fue todo organizado y premeditado", sostuvo Wanda Nara generando polémica y repercusiones.

De esta manera, Wanda Nara compartió el video del robo a su casa de campo en Italia y si bien mostró solo a un delincuente aclaró que "había cuatro personas" dentro de su propiedad, en la que en ese momento se encontraban sus cinco hijos y su madre, Nora Colosimo, mirando el último partido de la Copa del Mundo 2026.