Escándalo en Punta del Este: Martín Demichelis fue captado peleando con su nueva novia dentro de un auto

Este miércoles 7 de enero, estalló el escándalo en Punta del Este: Martín Demichelis habría protagonizado una tensa pelea con su nueva novia, Micaela, en un exclusivo estacionamiento. De acuerdo con los testimonios aportados por los programas de espectáculos, lo que parecía ser uno de los romances del verano, terminó convirtiéndose en una presunta ruptura luego de que los viera -al dirigente y a la esteticista- presuntamente discutiendo dentro de un auto.

Martín Demichelis protagonizó un tenso momento

Al igual que muchas celebridades, Martín Demichelis eligió las playas de Punta del Este para disfrutar de sus vacaciones junto a sus tres hijos -Bastian, Lola y Emma- y su nueva novia -Micaela-. Allí, se pudo ver al exmarido de Evangelina Anderson disfrutar de las fiestas de Navidad y Año Nuevo acompañado de todos sus herederos, incluido Facundo Bono -su hijo extramatrimonial-. Además, tras tres meses de relación, aprovechó para blanquear su romance ante sus seres queridos, lo que sería uno de los momentos más importantes de su vida, luego de su separación con la participante de MasterChef Celebrity (Telefe).

Martín Demichelis | Instagram

Sin embargo, al parecer, no todo es color de rosas debido a que comenzó a resonar con fuerza de que el ex DT de River discutió a los gritos con la joven empresaria. Las cámaras de Puro Show (eltrece) capturaron el momento exacto en el que la dueña de un local de estética salió furiosa de un prestigioso restaurante de la costa esteña rumbo a su auto. En ese instante, Demichelis salió detrás de ella para intentar alcanzarla.

La escandalosa escena de la presunta pelea entre Martín Demichelis y su novia

Al momento de llegar al vehículo, la mujer se sentó del lado del conductor, mientras, segundos después se lo ve a Martín Demichelis ubicarse del lado del acompañante. Una vez allí adentro, se ve cómo ambos mantienen una acalorada discusión -que incluyó gestos elocuentes- en el parador José Ignacio.

Al percatarse de que la prensa estaba retratando esta situación, el exfutbolista se bajó del rodado, le solicitó a la seguridad del lugar que los retirara y procedió a abrir la puerta del conductor donde intentaría recomponer las cosas. Por su parte, la joven esteticista lloraba sin consuelo al mismo tiempo que él intentaba besarla. No obstante, el malestar, la incomodidad y la falta de acuerdo terminó marcando el tenso episodio que vivió la pareja.

Martín Demichelis | Instagram

De esta manera, las imágenes capturadas de Martín Demichelis y su novia discutiendo en un estacionamiento de un parador de Punta del Este dejaron al descubierto la intimidad de la pareja que, al jugar por las postales brindadas, habrían atravesado una fuerte pelea que incluyó discusiones, llanto e intento de reconciliación. Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas salió a hablar acerca de esta situación, llamándose a un profundo silencio.

NB