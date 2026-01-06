Así fue el tenso primer encuentro de los hijos de Martín Demichelis con la nueva novia de su papá

La relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis sigue siendo noticia después de que se cumpliera un año de su ruptura. Ahora, un nuevo episodio familiar volvió al centro de las conversaciones: se trata del primer encuentro entre sus tres hijos y la actual novia de entrenador. La situación, según confirmaron en Sálvese quien pueda (América TV), fue calificada por quienes lo presenciaron como "engorroso" por la mezcla de emociones que despertó entre los nenes.

Tras la separación, Demichelis enfrenta una nueva etapa personal, marcada por decisiones que impactan de lleno en su vida familiar.

El supuesto nuevo conflicto se desató durante la estadía familiar en Punta del Este, donde el exfutbolista entrenador presentó a su nueva pareja ante sus hijos sin previo aviso. La decisión sorprendió tanto a la modelo como a los chicos y se dio días después de que se reavivaran los rumores de su reconciliación.

Un encuentro que no fue planeado

De acuerdo con el relato de la panelista Majo Martino, la idea de presentar a la nueva novia a los hijos surgió de manera espontánea por parte de Martín Demichelis, algo que no fue previamente comunicado a Evangelina Anderson ni a Bastián, Emma y Lola. "Fue un poco engorroso el tema. Porque se le ocurrió a él presentarle la novia a los hijos, entonces fue todo un tema", explicó la periodista al aire de Sálvense quien pueda.

La falta de aviso y la rapidez con la que se dio este encuentro habría generado incomodidad entre los chicos, que aparentemente no estaban preparados para conocer a la nueva pareja de su padre tan pronto después de la separación familiar. En ese contexto, varios panelistas del ciclo expresaron su sorpresa, señalando que lo habitual en estas situaciones es coordinar previamente con ambos padres para evitar malentendidos y conflictos emocionales.

El exfutbolista atraviesa un momento de exposición mediática por su vida privada y las versiones sobre su nueva relación.

Según contaron, una de las claves de la tensión fue que la relación entre Demichelis y su nueva pareja habría empezado apenas hace dos o tres meses, lo que en opinión de quienes comentaron el caso en televisión fue una razón más para que la presentación resultara "prematura". Muchos coincidieron en que conocer a la nueva figura amorosa de un padre en tan poco tiempo puede resultar confuso para los hijos, especialmente cuando la separación reciente aún no ha sido procesada completamente.

Además, la misma situación puso en evidencia una falta de coordinación entre la expareja: mientras que Demichelis tomó la decisión de presentarla en un momento familiar clave, Anderson no habría sabido de antemano que esto iba a ocurrir, lo que intensificó la incomodidad del encuentro.

"Ella no sabía que se la iba a presentar y los chicos tampoco", remarcó sobre la sorpresa que se llevaron Majo Martino, quien no solo es amiga de la exvedette sino que también compartía junto a ella la estadía en Uruguay.

El mal momento de Evangelina Anderson en Punta del Este

No se trata solo de un episodio aislado: este hecho se inscribe en un clima más amplio de tensiones que marcaron la dinámica entre Anderson y Demichelis desde su separación tras casi 18 años de relación y tres hijos en común. Las diferencias sobre la crianza, los tiempos compartidos y los vínculos afectivos han sido temas debatidos tanto en los medios como en el entorno íntimo de la familia.

Demichelis generó diversas repercusiones por la presentación de su nueva pareja a sus hijos

La respuesta de la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) ante la situación fue prudente y eligió no hablar del tema. Consultada en otras ocasiones sobre el estado de su vínculo con Demichelis, la modelo se mostró firme en mantener la privacidad de su vida familiar y en proteger emocionalmente a sus hijos ante las cámaras.

Las redes sociales también amplificaron la atención sobre este episodio familiar. Los usuarios comentaron la situación desde múltiples ángulos: algunos apoyaron la perspectiva de Evangelina Anderson y defendieron la necesidad de proteger a los hijos, mientras que otros enfatizaron la importancia de que los niños acepten de manera gradual las nuevas etapas sentimentales de sus padres.

En definitiva, el tenso primer encuentro entre los hijos de Evangelina Anderson y la novia de Martín Demichelis no solo habría dejado una escena incómoda en Punta del Este, sino que también volvió a encender el debate sobre cómo gestionar los vínculos familiares después de una separación larga.

