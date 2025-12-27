La contundente respuesta de Evangelina Anderson cuando le preguntaron por su reconciliación con Martín Demichelis

En medio de rumores de romance con Ian Lucas, Evangelina Anderson se sinceró ante la posibilidad de volver con Martín Demichelis, padre de sus hijos, de quien se separó en agosto pasado. Su respuesta generó repercusiones ya que en los últimos días se habló de una posible reconciliación entre ellos, versión que fue impulsada por una imagen juntos en las redes sociales.

Qué dijo Evangelina Anderson sobre una posible reconciliación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson reposteó en los últimos días una imagen que subió su hija Lola, donde se la podía ver junto a Martín Demichelis y sus hijos en común. Esto despertó especulaciones de reconciliación entre ellos y un fuerte revuelo en las redes sociales. Sin embargo, la propia participante de Masterchef Celebrity aclaró en Infama que se trató de un gesto buena onda con su ex porque priorizan el bienestar de su familia.

“‘¿Qué tiene que ver? Que estemos separados no quiere decir que no podamos tener un buen vínculo por nosotros y nuestros hijos, que tenemos tres’”, respondió, tajante, la modelo ante la pregunta de la periodista Karina Iavícoli. Sin embargo, muchos no quedaron convencidos con su versión y opinaron que estarían apostando al amor nuevamente.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Lo cierto es que Evangelina Anderson estaría muy cerca de Ian Lucas, su compañero del reality culinario, mientras que Martín Demichelis se encuentra vacacionando en Uruguay con una misteriosa joven, que sería su actual novia. En medio de este panorama, la top model abrió su corazón y se animó a responder la pregunta más filosa por parte conductor Pelado López: "¿volverías con tu ex?".

Todo comenzó cuando Eva se sinceró y contó: "Siempre me imaginé llegar a viejita con mi ex y ahora pensaba que me iba a morir sola. No creo que rehaga mi vida". Sus palabras llamaron la atención del periodista y por eso la interrumpió para decir que "no es ni una cosa ni la otra". Acto seguido, lanzó picante: "Y mirá si se arreglan".

En ese momento, Anderson se mostró con firmeza y cerró cualquier posibilidad de regresar con él: "No, ¡ni loca! Ahí no vuelvo". Luego, comenzó a reírse de manera nerviosa y agregó que "de ninguna manera". No obstante, el Pelado López acotó: "Guarda con las vueltas de la vida". Pese a su insistencia, ella aseguró que su historia de amor con el exjugador quedó atrás. "Te lo firmo eh", concluyó. De esta manera, la contundente respuesta de Evangelina Anderson cuando le preguntaron por su reconciliación con Martín Demichelis generó fuertes repercusiones.

Martín Demichelis, de vacaciones en Uruguay con una misteriosa joven tras los rumores de reconciliación con Evangelina Anderson

Luego del cumpleaños de Martín Demichelis, fueron muchos los que comenzaron a especular con la posibilidad de una reconciliación con Evangelina Anderson. Esto se sustentaba, principalmente, por dos gestos: una foto en la que aparecía junto a la modelo y bailarina y el hecho de que ella había dejado de seguir a Ian Lucas, con quien se la vinculaba.

Si faltaba algún hecho que terminara de sentenciar cualquier especulación con una reconciliación, ahora fue el propio Martín Demichelis quien se encargó de ponerlo en bandeja. El entrenador se fue de vacaciones a Uruguay junto a sus hijos y una misteriosa joven que, según destacaron quienes lo vieron en el lugar, sería su novia.

Martín Demichelis de vacaciones en Uruguay (RS Fotos)

En las imágenes se puede ver a Martín Demichelis en el parador La Huella, en José Ignacio. El entrenador pasea junto a sus hijos e incluso saluda a la gente, de muy buen humor, sin esconderse en ningún momento. A su lado, aparece una joven rubia que fue apuntada como su nueva pareja.

La joven señalada como la nueva novia de Martín Demichelis (RS Fotos)

Si bien no existe una confirmación oficial sobre la relación de Martín Demichelis con esta joven, lo cierto es que los rumores de una reconciliación con Evangelina Anderson ya quedaron completamente olvidados. El ex entrenador de River Plate se encuentra pasando unos días relajados en Uruguay, lejos de las polémicas que lo rodearon en los últimos meses.