Martín Demichelis se volvió a encontrar con Facundo, su hijo extra matrimonial

Para Martín Demichelis, el 2025 estuvo atravesado por hechos significativos que marcaron su vida. Entre ellos, su separación y juicio de divorcio con Evangelina Anderson, poniendo punto final a una historia de amor que duró 18 años. Asimismo, parece que decidió profundizar el lazo con su hijo extramatrimonial, Facundo Bono, al punto tal de convertirlo en una pieza fundamental de su familia. En las últimas horas, el director técnico revolucionó las redes sociales tras mostrar una imagen inédita junto al joven de 22 años.

Facundo Bono y Martín Demichelis, juntos en Punta del Este.

Martín Demichelis viajó rumbo a un exclusivo country de Punta del Este, José Ignacio, con motivo de celebrar Año Nuevo en familia. Allí, el dirigente se reunió con los hijos que tiene en común con Evangelina Anderson, Emma, Lola y Bastian, como así también con su primogénito, Facundo Bono, a quien tuvo cuando tenía 17 años.

Martín Demichelis y su hijo Facundo | Instagram

El joven oriundo de Córdoba fue una pieza clave de la nueva familia que su padre está construyendo lejos de la modelo y en contacto pleno con sus retoños. Es así que, sin agregar grandes frases ni descripciones, el exfutbolista compartió significativas postales junto a sus herederos presumiendo su paternidad y esta unión que logró entre los chicos.

En las imágenes, se lo puede ver a Facundo posar sonriente junto a su papá y a su hermano, Bastian Demichelis, los tres vestidos con prendas claras. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la elección que hicieron Martín y el joven tatuador: ambos optaron por lucir camisas de lino abotonadas y sueltas, dejando ver el clima festivo y descontracturado de estas fechas.

Martín Demichelis y sus hijos Bastian y Facundo | Instagram

En otra fotografía, padre e hijo posan sonrientes junto a las mujeres de la familia, dejando más que en claro la aceptación familiar y la nueva dinámica del clan, donde la unión, el amor y la complicidad funcionarían como el eje transversal del vínculo entre los Demichelis.

Martín Demichelis presume su paternidad

Desde que Martín Demichelis reconoció públicamente a Facundo Bono como su hijo legítimo -y tras ADN de por medio-, el ex DT de River ya no se esconde más para compartir tiempo de calidad con el joven criado en Córdoba. Pese a haber sido un secreto a voces, recién ahora están disfrutando de una unión padre e hijo, tras años de silencio.

La postal familiar de Año Nuevo de Martín Demichelis | Instagram

Cabe destacar que, en 2024, el exmarido de Evangelina Anderson había hablado por primera vez de su primogénito, nacido en Córdoba en 2003 luego de su fugaz romance con Patricia del Bianco, cuando todavía no conocía a la bailarina y modelo. Según el testimonio de Facundo, prefiere mantener el apellido de su papá de crianza -pareja de su mamá-, Norberto. No obstante, el acercamiento con su padre biológico parece ir en aumento con el correr de los días.

En fechas importantes como lo son las fiestas de fin de año, el gesto que tuvo Martín Demichelis de presumir a Facundo Bono en sus redes sociales se presenta como una confirmación de unión, amor y resiliencia ante una paternidad atravesada por el silencio. Ahora, juntos disfrutan de momentos en familia dejando en claro que nunca es tarde para reconstruir el vínculo padre e hijo.

NB