Como Pampita, la China Suárez eligió un vestido slip dress para robarse todas las miradas

Una de las rivalidades más conocidas de la televisión argentina fue la de Pampita y la China Suárez. Si bien ambas mujeres pudieron mantener una relación cordial por sus hijos, tras el escándalo del motorhome, los usuarios de las redes sociales no dudan en enfrentarlas cada vez que pueden. Sin embargo, en esta ocasión, encontraron una coincidencia con una prenda que juega con la sensualidad para eventos elegantes, y se robaron las miradas de todos.

El slip dress según Pampita y la China Suárez

El slip dress de la China Suárez para la promoción de En el Barro

La China Suárez está viviendo unas días a puro evento y compañerismo con otras actrices. La realidad es que están viviendo el momento de promoción de la segunda temporada de En el Barro. Durante este evento, hacen pasarela de entrevistas, sesiones de fotos o juegos entre el elenco para invitar a todos los fanáticos a ver la nueva historia que se despliega en la cárcel La Quebrada. Sin embargo, la actriz se destacó por la sensualidad que mostró en sus looks, y encendió las redes sociales.

Para la fotografía grupal y primera noche con el elenco, siguió los consejos de Pampita, y deslumbró con un slip dress. El mismo era ceñido en la parte superior y con falda voluptuosa, para remarcar la tendencia de las "fake hips" en los vestidos. El atuendo era un total black, digno de la elegancia, y con detalle en encaje sobre el escote de forma de corazón. Los usuarios y expertos fashionistas no dudaron en halagarla por su jugado look, y lo compararon el de la modelo.

El slip dress de la China Suárez

Con un estilo más princesa sensual, Pampita abrió la tendencia del slip dress

Pampita abrió la tendencia del slip dress, con un estilo princesa sexy que encendió a todos. Se trataba de un vestido largo y ceñido al cuerpo, con formato de corset en la parte superior. El mismo contaba con detalles de encaje y destacaba por ser rosa pastel. El slip dress fusiona los looks nocturnos y minimalistas, con la sensualidad de la lencería, como la enagua o camisón. De esta manera, se vuelve una prenda ligera, delicada y original para lucir en diferentes eventos.

El slip dress de Pampita

Es por eso que la China Suárez decidió escuchar a Pampita y ver las nuevas tendencias para optar por una de ellas en la promoción de la nueva temporada de En el Barro, donde ella es una de las protagonistas. Las redes sociales encendieron los comentarios con los halagos hacia su look de noche, y dejaron en claro que el slip dress es el perfecto para marcar la sensualidad, el minimalismo y el estilo personal de cada uno quien lo luzca.

A.E