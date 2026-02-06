Fabián Cubero: “Mi padre siempre ponderó la idea de ser buenas personas antes que nada”

Fabián “Poroto” Cubero vivió un momento profundamente emotivo durante su paso por Ferné con Grego, el ciclo que conduce Grego Rossello. Invitado junto a su pareja, Mica Viciconte, el exfutbolista fue sorprendido al aire con un regalo que lo conectó de inmediato con su historia familiar. El conductor le entregó un sobre que contenía una frase, pero apenas empezó a leerla, la emoción lo desbordó. Sin poder continuar, se quebró frente a cámara y dejó ver un costado íntimo que rara vez expone públicamente. Alcanzaron unas pocas palabras para que el recuerdo de su padre volviera con fuerza.

El mensaje decía: “Vos tenés que ser vago y atorrante pero buena persona…”, una enseñanza que, según confesó, lo acompaña desde siempre. “No hace falta que la lea, esta frase me la dijo mi papá, que lo perdí el año pasado. En las primeras palabras me acuerdo lo que me dijo”, expresó con la voz entrecortada. Lejos de ser solo un recuerdo, la frase resume el legado emocional que marcó su forma de ver la vida. “Me acuerdo cuando mi viejo me dijo esto y me quedó muy grabado. Él siempre ponderó la idea de ser buenas personas antes que nada”, agregó.

Fabián Cubero y Mica Viciconte en Ferné con Grego

Fabián Cubero y el consejo que se transformó en un legado

El regalo también despertó en Fabián Cubero la memoria de sus comienzos en el fútbol, ligados a la vida de barrio. “El club quedaba al lado de una vía y mi tío era el técnico. Dirigía la categoría de mi hermano, que es dos años más grande que yo, pero empecé a jugar antes porque él me ponía a divertirme”, recordó. Aquellas primeras experiencias no solo forjaron su carrera deportiva, sino también el vínculo con su padre, quien siempre priorizó la calidad humana por sobre cualquier resultado. “Más allá de ser buen futbolista o llegar a la gloria y cumplir tus sueños, lo más importante para él fue siempre ser buena gente. Por eso me quebré”, explicó. Grego Rossello, testigo de ese momento, reflexionó: “Que un padre ponga por encima de un rendimiento la bondad de su hijo es un mensaje hermoso y no se ve tan a menudo”.

Fabián Cubero y la huella imborrable de su padre

Carlos Cubero falleció el año pasado y su partida dejó una marca profunda en la vida del ex defensor. Tras su muerte, el exjugador lo despidió en redes sociales con un mensaje cargado de amor: “Te vamos a extrañar mucho, pa. Tengo un dolor enorme porque se fue una gran persona: un padre ejemplar, un gran amigo y un excelente abuelo”. En ese mismo posteo destacó que fue quien supo guiarlo, aconsejarlo y enseñarle el valor del amor incondicional hacia la familia.

“Seguramente te fuiste en paz, orgulloso de todo lo que lograste en tu vida”, escribió entonces, revelando la admiración que sentía por él. Fabián Cubero también recordó la cantidad de personas que se acercaron a despedirlo, una señal del cariño que había sembrado a lo largo de los años. “Eso es lo que fuiste: un ser divino, querido por todo el mundo. Buen viaje, papá. Te amo y vas a estar siempre en mi corazón”, cerró.