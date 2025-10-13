Julieta Ortega habló de la salud de su papá, Palito Ortega: “Tiene que recuperarse”

Palito Ortega generó preocupación en las últimas horas, debido a que canceló su show de Paraná. En sus historias de Instagram, se informó que el cantante estaba presentando problemas de salud, y que por eso la fecha se vería modificada. Esto generó incertidumbre en sus seguidores, y todo su alrededor mantuvo el silencio mediático. Rápidamente, los medios de comunicación fueron a hablar con su hija, Julieta Ortega, quien no dudó en dar un panorama del cuadro que presenta el músico.

Palito Ortega canceló su show por problemas de salud

¿Qué le pasó a Palito Ortega? La palabra de Julieta Ortega: “Tiene que recuperarse”

La relación de Julieta Ortega y su papá, Palito Ortega, es de mucha confianza y unión. En diversos eventos artísticos, el cantante es acompañado por su hija, y disfrutan de los talentos que cada uno presenta. Además, las reuniones familiares marcan la unión que tienen todos los hijos con su padre, y cómo viven cada momento juntos. Sin embargo, en las últimas horas, hubo preocupación entre los seguidores, y salieron ellos a hablar al respecto.

Julieta Ortega, Palito Ortega

El pasado fin de semana, Palito Ortega debía presentarse en el Centro Provincial de Convenciones, Paraná, el domingo 12 de octubre. En sus historias de Instagram, compartieron la triste noticia de que se cancelaba el evento, y se trasladaría a otra fecha por problemas de salud del cantante de 84 años. Muchos quedaron atentos a más detalles, pero se mantuvo el silencio, lo que hizo que creciera la preocupación. Rápidamente, Infobae se contactó con su hija, quien no dudó en responder.

En diálogo con Teleshow, Julieta Ortega habló sobre el cuadro de salud de su padre, y aclaró que no ocurrió nada grave. El artista presenta una enfermedad, que requiere reposo y cuidados específicos para su recuperación. “Tiene herpes zóster, nada grave pero tiene que recuperarse y no puede hacer shows ni esta semana ni la próxima, lamentablemente”, puntualizó. La actriz detalló que, por indicación médica, Palito debía suspender sus presentaciones tanto esta semana como la próxima.

Julieta Ortega, Palito Ortega

Las noticias llevaron tranquilidad a los seguidores del cantante, quienes no tardaron en enviarle mensajes de aliento y recuperación para poder disfrutar de sus shows. Julieta Ortega es de las hijas del artista más activas en redes sociales y los medios de comunicación. Es por eso que los periodistas no dudan en ir hacia ella, al momento de que sale una noticia sobre su familia que preocupa a todos. Por su parte, no tarda en aclarar los panoramas, mientras siguen creciendo sus trabajos en el teatro y la televisión.

