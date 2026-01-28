El fulminante mensaje de Mica Viciconte que desató el conflicto con Indiana Cubero

Las vacaciones de Mica Viciconte en el Caribe junto a Fabián Cubero, su hijo Luca, Allegra y Sienna, además de la abuela paterna de las niñas, parecían mostrar un escenario de descanso y armonía familiar. Sin embargo, la ausencia de Indiana, la hija mayor del exfutbolista, no pasó inadvertida y terminó convirtiéndose en el foco de una nueva polémica mediática.

Las vacaciones familiares de Mica Viciconte y Fabián Cubero

El conflicto se desató a partir de una historia que Mica Viciconte compartió en Instagram. Sobre una imagen familiar, escribió: “algunas experiencias en familia no se repiten. saber elegir también es parte de crecer”. La frase, publicada en pleno viaje, fue rápidamente interpretada por muchos usuarios como una indirecta dirigida a Indiana, quien no participó de las vacaciones previamente planificadas.

La frase que encendió las redes

La historia no tardó en generar repercusión. En redes sociales, numerosos usuarios señalaron que el mensaje parecía apuntar directamente a la adolescente por haber decidido pasar el verano con su madre, Nicole Neumann. La cuenta de espectáculos Gossipeame replicó la publicación y hasta lanzó una encuesta preguntando si se trataba de un “palito”, lo que amplificó aún más la polémica.

Fabián Cubero junto a sus hijos

Sin embargo, no hay ningún indicio de que el mensaje publicado por Mica Viciconte hubiese estado dirigido a la hija mayor del deportista.

Así han sido las vacaciones de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Horas más tarde, Mica Viciconte compartió un carrusel de fotos del viaje con un mensaje de tono mucho más conciliador: “vacaciones que no se miden en días, sino en sonrisas. momentos compartidos inolvidables, risas sinceras y recuerdos que se quedan para siempre. porque al final, el mejor destino es estar juntos”, escribió. Las imágenes mostraron escenas distendidas en la playa, juegos en la arena y momentos de complicidad entre los integrantes del grupo, con Luca como protagonista y la presencia destacada de la abuela paterna, reforzando la idea de unión familiar.

Mica Viciconte y Fabián Cubero

Aun así, el episodio dejó en evidencia cómo una frase ambigua puede encender interpretaciones cruzadas y reactivar viejas tensiones. En tiempos donde cada publicación se analiza al detalle, el mensaje de Mica Viciconte volvió a demostrar que, en las redes, el contexto muchas veces pesa tanto como las palabras.