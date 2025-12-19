Juanita Tinelli marcó tendencia con su look playero total white: bikini minimal y pareo de encaje

Luego de un período de bajo perfil y en medio de cambios significativos para su familia, Juanita Tinelli volvió a mostrarse activa en redes sociales con una serie de imágenes que rápidamente captaron la atención de sus seguidores. Las postales fueron tomadas en José Ignacio, el mismo lugar donde durante años funcionó la histórica casa familiar de La Boyita, recientemente vendida.

La reaparición de la influencer se dio en un contexto particular, marcado por la venta de esa propiedad emblemática ubicada en una de las zonas más exclusivas del este uruguayo. La residencia, que pertenecía a Marcelo Tinelli, fue vendida a comienzos de junio por una cifra cercana a los 11 millones de dólares, cerrando una etapa cargada de recuerdos familiares y veranos compartidos.

Un look total white que no pasó desapercibido

Entre las imágenes que compartió Juanita Tinelli, un video en blanco y negro se volvió rápidamente viral. En el clip, se la puede ver relajada mientras luce un bikini minimalista total white acompañado por un pareo de encaje del mismo tono, anudado a la cintura. La elección reforzó una estética simple, fresca y elegante, alineada con las tendencias del verano europeo y del este uruguayo.

El estilismo, lejos de ser recargado, apostó por la pureza del blanco y la sutileza de las texturas, una combinación que suele ser infalible. Sin necesidad de accesorios llamativos ni producciones excesivas, Juanita Tinelli logró que la imagen hablara por sí sola y se transformara en una de las más comentadas del fin de semana.

La reaparición de Juanita Tinelli tras semanas de silencio

Juanita Tinelli regresó a las redes luego de semanas atravesadas por tensiones personales. La influencer había estado en el centro de la escena tras denunciar que recibió amenazas, situación que derivó en una presentación judicial y en la implementación de medidas de protección, como botón antipánico y custodia policial.

El conflicto escaló cuando decidió romper el silencio con un extenso descargo en el que expuso su miedo, su necesidad de vivir en paz y su desacuerdo con algunas decisiones tomadas por su padre en los últimos años. Ese mensaje generó una fuerte repercusión mediática y dejó al descubierto una interna familiar que hasta entonces se mantenía en reserva. Sin declaraciones nuevas ni referencias directas al conflicto, Juanita Tinelli eligió reaparecer desde un lugar más sereno, compartiendo imágenes del pasado reciente y transmitiendo calma.